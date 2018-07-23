Seduc empata com Dínamo e se despede da Taça BH Sub-17, realizada em Minas Gerais

Esportes
Agora o Seduc volta as suas atenções para o Estadual Sub-17 onde é o atual tetracampeão
O Seduc, representante do Mato Grosso do Sul na Taça BH Sub-17 entrou em campo na manhã deste sábado(21) e empatou com o Dínamo-SC por 2 a 2 no último jogo da 1ª fase da competição. Léo e Edeílson abriram 2 a 0 para o Seduc enquanto Jeanderson duas vezes empatou para os catarinenses.
O colorado pantaneiro terminou a competição com dois empates e uma derrota. No outro jogo do grupo, o Juventude venceu o Atlético-MG por 2 a 1. Agora o Seduc volta as suas atenções para o Estadual Sub-17 onde é o atual tetracampeão e na fase quartas de final encara o Ivinhema com datas e horários que serão definidos pela FFMS.
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