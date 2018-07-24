Copa Funec de Futsal tem rodada com 27 gols na categoria Principal Feminino

A rodada desta segunda-feira, 23 de julho, da 4ª Copa Funec de Futsal teve 27 gols marcados em quatro jogos, todos pela categoria Principal Feminino. Os placares, das partidas disputadas no ginásio poliesportivo da rua Porto Carrero, foram os seguintes: Tradição/Dom Bosco 8 x 0 Projeto Social B13; As Quilombolas 7 x 2 João Leite de Barros; Nova Aliança A 3 x 1Maria Leite e Nova Aliança B 2 x 4 GAC.

A 4ª Copa Funec de Futsal 2018, que teve início em 09 de julho, é uma realização da Prefeitura, por meio da Funec com organização da Associação dos Oficiais de Arbitragem de Corumbá. Os jogos, que vão até setembro, são realizados no ginásio poliesportivo, as segundas, quartas, quintas, sextas, sábados e domingos.

São 124 equipes envolvidas na competição, com aproximadamente 1.280 atletas. A Copa Funec é disputada nas categorias Fraldão, Fraldinha, Pré-Mirim, Mirim, infantil, Infanto, Principal Masculino e Principal Feminino.