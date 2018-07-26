Copa Funec de Futsal tem rodada pela categoria Pré-Mirim esta noite

A 4ª Copa Funec de Futsal tem quatro jogos pela categoria Pré-Mirim, nesta quinta-feira, 26 de julho. Os jogos acontecem no ginásio poliesportivo a partir das 19h30. As partidas serão: São Miguel x Projeto Bom de Nota Bom de Bola; Funec x Pura Art Futsal; Projeto Social B13 ‘A’ x Projeto Social B13 ‘B’ e Tenir ‘B’ x Santa Teresa ‘A’.

Na noite da quarta-feira, 25, a rodada pela categoria Principal Masculina teve os seguintes resultados: Casa Nossa Senhora Aparecida 4 x 2 Homer Lanches; New Time Sport 2 x 1 Delamare; AABB 3 x 3 Visão Futsal e União Ladarense 2 x 3 Generoso.

A 4ª Copa Funec de Futsal 2018, que teve início em 09 de julho, é uma realização da Prefeitura, por meio da Funec com organização da Associação dos Oficiais de Arbitragem de Corumbá. Os jogos, que vão até setembro, são realizados no ginásio poliesportivo, as segundas, quartas, quintas, sextas, sábados e domingos.

São 124 equipes envolvidas na competição, com aproximadamente 1.280 atletas. A Copa Funec é disputada nas categorias Fraldão, Fraldinha, Pré-Mirim, Mirim, infantil, Infanto, Principal Masculino e Principal Feminino.