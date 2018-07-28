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Duelos em Aquidauana e Chapadão do Sul agitam rodada do Sub-19

Quatro partidas movimentam neste final de semana a 6ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-19

Renan Nucci

Publicado em 28/07/2018 às 07:01

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Quatro partidas movimentam neste final de semana a 6ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-19. Chapadão do Sul e Aquidauana terão confrontos entre os cinco primeiros colocados.

Neste sábado(28) no estádio da Serc, a Serc quarta colocada com 09 pontos recebe o vice-líder Sete de Setembro que tem 10. Quem vencer poderá terminar a rodada na liderança.

O jogo terá arbitragem de Alan Lários Lezo que será auxiliado por Rodrigo Soares Pedro e Antonio Marcos Pereira. Weyllen dos Anjos Ferreira será o 4º árbitro.

No mesmo horário em Aquidauana, o quinto colocado e invicto Aquidauanense com sete pontos recebe o líder e invicto União/ABC. O União tem uma partida a menos enquanto o Aquidauanense tem dois jogos a menos.

A partida terá arbitragem de Ronan Machado de Freitas Lima que será auxiliado por Wanderson Fonseca Bogarim e Jefferson Telles Viana. Carlos Henrique Linhares será o 4º árbitro.

No domingo(29) às 15h mais duas partidas. Em Dourados no estádio da Leda, o vice-lanterna com um ponto Operário AC recebe o sétimo colocado Costa Rica com cinco pontos.

O jogo terá arbitragem de Maycon Alex Ristoff que será auxiliado por Luiz Felipe de Oliveira e Edmar Santos Silva. Altair Rodrigues será o 4º árbitro.

No Olho do Furacão, o 6º colocado Comercial recebe o lanterna Moreninhas. Uma vitória do colorado, o deixa ainda com chances de título da competição.

Renan Barbieri apita o jogo e será auxiliado por Diego dos Santos Ruberdo e Claudemir Simões. Lindson Cano da Silva será o 4º árbitro.

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