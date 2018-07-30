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3ª Corrida do Policial Civil de Mato Grosso do Sul está com inscrições abertas

A corrida terá percursos de 5 e 10 km com 550 vagas limitadas para adultos de ambos os sexo

Renan Nucci

Publicado em 30/07/2018 às 16:10

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Estão abertas as inscrições para a 3ª Corrida do Policial Civil que será no dia 16 de setembro em Campo Grande. O Sinpol-MS realiza o evento em alusão ao Dia do Policial Civil que é comemorado em setembro. A corrida terá percursos de 5 e 10 km com 550 vagas limitadas para adultos de ambos os sexos. As inscrições poderão ser feitas até 10 de setembro através do aplicativo Kmais Clube e pelo site https://app.kmaisclube.com/eventos/hotsiteeventos.aspx?3o-Corrida-Policial-Civil-Campo-Grande

Haverá premiação para os primeiros colocados de acordo com a categoria e sorteio de brindes no dia do evento. “Desejamos promover a interação entre os policiais civis e a sociedade, para que ela conheça melhor quem são as pessoas que trabalham por uma sociedade melhor e segura”, declarou o presidente do Sinpol-MS, Giancarlo Miranda. Na duas primeiros edições participaram 1200 corredores de diversas idades, da capital e do interior. O evento conta com o apoio do jornal Cassems, O Estado MS, Grupo Nippon, Versátil Camiseteria, Via Sul Engenharia, Heitor Miranda Guimarães – Advogados Associados, Fábio Leandro – Advogados Associados, Vida Corretora de Seguros, RT Suporte em Informática.

As crianças de 02 a 12 anos também podem participar na categoria Kids, desde que um adulto responsável também esteja inscrito no evento. A inscrição custa R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia). Para mais informações, o telefone para contato é (67) 9 9169-9131, tratar com Renato Branco – A4 Sports. No dia do evento, o Sinpol-MS também arrecadará alimentos não perecíveis que serão doados às instituições de assistência social.

Entrega dos kits: 14 e 15/09/18 das 8h às 16h.

Local: Decorado da Via Sul Engenharia, localizado na Av Mascarenhas de Moraes nº 1866, bairro Monte Castelo em Campo Grande/MS.

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