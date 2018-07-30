Aquidauanense vence União/ABC e Campeonato Estadual Sub-19 tem novo líder

Quatro partidas movimentaram neste final de semana a 6ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-19 que teve 17 gols. No sábado(29) em Aquidauana, o até então líder União/ABC perdeu a invencibilidade ao ser derrotado pelo Aquidauanense por 3 a 2 com o azulão marcando o gol da vitória nos acréscimos da partida.

Marcos Henrique(2x) e Mateus Barbosa marcaram para o Aquidauanense. Luiz Felipe e Osvaldo descontaram para o tricolor da capital. As duas equipes tem 10 pontos e com uma partida a menos.

Já no estádio da Serc em Chapadão do Sul, o Sete de Setembro venceu a Serc de virada também por 3 a 2. Mikael e Fernando marcaram os gols da Serc.

O Sete de Setembro lidera com 13 pontos e deixa a Serc com 09, porém o time de Dourados tem um jogo a mais em relação aos concorrentes.

No domingo(29) mais duas partidas. No estádio da Leda em Dourados, Operário AC e Costa Rica ficaram no 1 a 1. Vitor abriu o placar para a cobra do norte enquanto Gabriel Húngaro empatou para o tigre.

O Operário chega a dois pontos enquanto o Costa Rica ficou com seis. Ambos tem uma partida a menos que os adversários.

No jogo que fechou a rodada, o Comercial atropelou a Moreninhas no estádio Olho do Furacão na capital fazendo 5 a 0. Dieguinho(2x), Piauí, Otávio e Érick marcaram os gols do colorado.

O Comercial sobe para a 5ª colocação com nove pontos e um jogo a menos em relação ao líder Sete de Setembro. Aliás, a tabela marca o encontro das duas equipes na próxima rodada no Olho do Furacão.