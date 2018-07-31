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Copa Funec de Futsal tem 26 gols pela categoria Principal em Corumbá

São 124 equipes envolvidas na competição, com aproximadamente 1.280 atletas

Renan Nucci

Publicado em 31/07/2018 às 16:03

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A 4ª Copa Funec de Futsal teve quatro jogos pela categoria Principal nesta segunda-feira, 30 de julho. Os jogos acontecem no ginásio poliesportivo a partir das 19h30. As partidas serão: 1° de Abril 5x2 Fortaleza; Projeto Social B13 0 x 2 Donos da Bola; PFC 2 x 5 Mercado PL e Verdurão da Cabral/BSF 8 x 2 Ousadia.

A 4ª Copa Funec de Futsal 2018, que teve início em 09 de julho, é uma realização da Prefeitura, por meio da Funec com organização da Associação dos Oficiais de Arbitragem de Corumbá. Os jogos, que vão até setembro, são realizados no ginásio poliesportivo, as segundas, quartas, quintas, sextas, sábados e domingos.

São 124 equipes envolvidas na competição, com aproximadamente 1.280 atletas. A Copa Funec é disputada nas categorias Fraldão, Fraldinha, Pré-Mirim, Mirim, infantil, Infanto, Principal Masculino e Principal Feminino.

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