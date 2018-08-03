4ª Copa FUNEC de Futsal continua nesta sexta-feira, no Poliesportivo

Corumbá
Realizada pela Prefeitura, por meio da Fundação de Esportes de Corumbá (FUNEC), a 4ª Copa FUNEC de Futsal continua nesta sexta-feira, 3 de agosto, com entrada franca no ginásio Poliesportivo Lucílio de Medeiros. Os jogos, pela categoria Mirim Masculino, começam às 19 horas.
No primeiro confronto desta noite, o Tenir A enfrenta o São Miguel. Em seguida o Brasileirão & CIA encara o Camala. Projeto Social B13 B enfrenta o Projeto Social B13 A, enquanto o Universitário joga contra o Santa Teresa A. Fechando a noite o Objetivo enfrenta o Pura Art Futsal.
Nos jogos da quinta-feira, o Santa Teresa B venceu o Projeto Bom de Nota Bom de Escola por 2 a 0; São Miguel e projeto Vencer CEAC empataram em 0 a 0; Camala B perdeu de 7 a 3 para o Brasileirão e CIA; e o Roman Júnior derrotou o Pura Art Futsal por 2 a 0. As partidas foram pela categoria Pré-Mirim.
Na quarta-feira, 1º de agosto, foram cinco jogos pela Copa Funec de Futsal 2018. Na categoria Fraldão, o Tenir venceu o Projeto Vencer CEAC por 6 a 0, enquanto Santa Teresa e Corumbaense empataram sem gols. Pelo Fraldinha, o Tenir A fez 7 a 0 no Maria Leite; o Camala venceu o Projeto Bom de Bola Bom de Escola por 1 a 0; e o Tenir B venceu o Macena de Brito por 5 a 0.
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