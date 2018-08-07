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Aquidauana sedia 2ª etapa do Campeonato Estadual de Mountain Bike

A corrida teve um percurso inédito e muito desafiante para os atletas

Renan Nucci

Publicado em 07/08/2018 às 15:26

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Chuva? Frio? Barro? Nada disso impediu que 320 atletas de várias cidades de Mato Grosso do Sul, da Bolívia e Goiás, todos amantes do ciclismo, que se reuniram em Aquidauana para disputar um lugar na 2ª Etapa do Campeonato Estadual de Mountain Bike Marathon Lions Clube, realizada domingo.

Com muita animação, suor misturado ao banho de chuva, lama e muita adrenalina deram o tom para competição. Sorrisos e alegria evidentes no rosto dos competidores, que driblaram os desafios do tempo e da pista para fazer dessa competição, uma etapa inesquecível.

A corrida teve um percurso inédito e muito desafiante para os atletas, passando da área urbana até as aldeias Limão Verde, Buritizinho e Córrego Seco. 

O evento é uma realização da Associação de Ciclismo de Anastácio e Aquidauana, Federação de Ciclismo de Mato Grosso do Sul e contou com o apoio da Prefeitura de Aquidauana por meio da Fundação de Esportes do Município de Aquidauana (FEMA) e SAMU.

O diretor-presidente da FEMA, Plinio de Goes e o vereador Cláudio Alviço participaram do evento e agradeceram aos competidores pela credibilidade no esporte municipal.

Confira os atletas premiados no podium:
Categoria masculina - 1° André Silas (AMDC); 2º Vinicius Silva (AMDC); 3º Elismar Silva (Strond Bike Coxim); 4º Diogo Coelho (Gilmar Bike); e 5º Jonas Souza (Pró Pedal);
Classificação feminina - 1ª Kamila Kassia (São Gabriel do Oeste); 2ª Andreza Lopes (AMCC); 3ª Larissa Souza (Firebikers); 4ª Rosiane Morais (Coxim); e 5ª Flaviana Queiroz (Cassilândia).

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