Projeto ‘Bom de Bola, Bom na Escola’ retoma atividades em Aquidauana

Esportes
Crianças aprendem lições importantes sobre esporte e cidadania
Hoje (09), iniciaram as aulas do 2º semestre de outro projeto desenvolvido pelo 7º Batalhão da Polícia Militar em Aquidauana – Projeto ‘Bom de Bola, Bom na Escola’. Depois de um período de recesso escolar, os alunos sob a responsabilidade da Coordenadora de Projetos do 7º BPM (Capitã PM Cleide Maria) e seu instrutor (Sargento PM S. Mendes), tiveram a felicidade de retornar as atividades muito apreciadas por eles.
Tal projeto, também desenvolvido em outros Batalhões da Polícia Militar em MS, é um sucesso entre as crianças e adolescentes, pois tem a habilidade de mesclar o debate de conteúdos interdisciplinares, noções de civismo, cidadania, respeito e obediência as hierarquias, bem como a pratica desportiva de futebol.
Esportes
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