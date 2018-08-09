Projeto ‘Bom de Bola, Bom na Escola’ retoma atividades em Aquidauana

Hoje (09), iniciaram as aulas do 2º semestre de outro projeto desenvolvido pelo 7º Batalhão da Polícia Militar em Aquidauana – Projeto ‘Bom de Bola, Bom na Escola’. Depois de um período de recesso escolar, os alunos sob a responsabilidade da Coordenadora de Projetos do 7º BPM (Capitã PM Cleide Maria) e seu instrutor (Sargento PM S. Mendes), tiveram a felicidade de retornar as atividades muito apreciadas por eles.

Tal projeto, também desenvolvido em outros Batalhões da Polícia Militar em MS, é um sucesso entre as crianças e adolescentes, pois tem a habilidade de mesclar o debate de conteúdos interdisciplinares, noções de civismo, cidadania, respeito e obediência as hierarquias, bem como a pratica desportiva de futebol.