Aquidauanense e Operário vencem na rodada e ficam perto da vaga na Copa São Paulo

Cinco partidas movimentaram neste final de semana a rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-19. Foram 19 gols na rodada com média de quase quatro gols por partida. No sábado(11) foram quatro partidas. Na capital, o Comercial venceu o até então líder Sete de Setembro por 2 a 1 com todos os gols na etapa inicial.

Piauí marcou os dois gols do colorado enquanto Jefinho descontou para o time douradense. O Comercial chegou aos 12 pontos e deixou o Sete com 13 na vice-liderança. O novo líder é o Aquidauanense que sofreu mas venceu a Serc por 1 a 0. Marcos Henrique marcou o gol do jogo aos 36 minutos da etapa final. O azulão lidera com 16 pontos e deixou a Serc com nove.

A Serc ainda tem chances matemáticas de classificação para a Copa São Paulo desde que Operário e Sete de Setembro não vençam mais. Em Dourados, tivemos até aqui a maior goleada da competição. Jogando no estádio da Leda, o Operário AC fez 7 a 1 nas Moreninhas. Gabriel Húngaro(3x), Josenildo(2x), Rangel e Douglas marcaram para o tigre.

Pedro Henrique descontou para a Moreninhas. O Operário AC chegou aos 8 pontos e tem remotas chances de classificação e precisa de uma combinação improvável para isso acontecer. Moreninhas é lanterna sem pontuar. No Laertão em Costa Rica, o time da casa venceu o Corumbaense por 2 a 0. Eduardo e Valtair marcaram os gols do jogo que fez a cobra do norte chegar aos nove pontos. O Corumbaense está eliminado e tem 07.

O Costa Rica precisa vencer os dois jogos que tem e torcer por tropeços dos adversários que estão acima pois além do número de pontos, tem apenas duas vitórias. No jogo que fechou a rodada, o Operário venceu o União/ABC por 3 a 2. Nenê(2x) e Thiago Rondon marcaram para o galo. Marlon e Kermman marcaram para o tricolor.

O Operário chegou aos 13 pontos e está na 3ª colocação mas com um jogo a menos. O União/ABC ficou com 10 e precisa vencer as duas e torcer por uma combinação para ficar com uma das vagas. Na quarta-feira(15) Aquidauanense x Operário se enfrentam no estádio Noroeste em jogo atrasado que deixará todas as equipes com sete jogos. O jogo será às 15h.