Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 05:22

Buscar

Últimas notícias
X

Representatividade

Lutador de MS é convocado para Mundial em outubro na Turquia

Atleta de apenas 21 anos é o mais novo campeão de Luta de Braço e representará o Brasil no Mundial em Antalya

Vanessa Ricarte

Publicado em 16/08/2018 às 09:02

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Mato Grosso do Sul estará bem representado no 17º Campeonato Brasileiro de Luta de Braço que acontece neste fim de semana em Campinas (SP). Esta última etapa classifica os melhores atletas da modalidade para o Mundial em Antalya, na Turquia, de 12 a 17 de outubro.

Quem já está com a vaga garantida para o Mundial é o atleta sul-mato-grossense Victor Eduardo, que ganhou o Desafio Open ZT – Armwrestling ocorrido em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, no dia 11 de agosto. Ele é o mais novo campeão de Luta de Braço.

Victor participou da competição que reuniu lutadores do Brasil, Chile, Argentina e Bolívia. Na ocasião, o jovem, de apenas 21 anos, encarou o desafio contra Giuliano Pareja, considerado um dos principais nomes da Luta de Braço no Brasil.

O três-lagoense venceu cinco lutas seguidas e conquistou o primeiro lugar pela categoria 95 quilos e recebeu o cinturão da ZT – Armwrestling de Luta de Braço.

Há três anos no esporte, o jovem conta que já participou de vários campeonatos, sendo seis vezes campeão brasileiro e recentemente campeão Pan-americano.

“Eu já participei de várias outras modalidades esportivas como o basquete, até que um amigo me convidou para conhecer a Luta de Braço e, desde então, não parei de treinar e me dedicar. Agora meu objetivo é ir para o Mundial e ficar entre os melhores na categoria Sub-21”, revela.

A delegação de Mato Grosso do Sul composta por 40 atletas irá competir nas categorias Sênior, Master, Sub-18, Sub-21 e ACD e embarca nesta sexta-feira (17.8) para pesagem. 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Futebol estadual

Administrador projeta reabertura do Morenão entre janeiro e fevereiro

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Esportes

Atletas do vôlei feminino terão de passar por teste genético

Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol

Copa MS

Aquidauanense e CRA podem jogar competição que vale vaga na Copa do Brasil

Publicidade

Série B estadual

Aquidauanense recebe premiação inédita de R$ 30 mil pelo título

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo