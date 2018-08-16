Lutador de MS é convocado para Mundial em outubro na Turquia

Mato Grosso do Sul estará bem representado no 17º Campeonato Brasileiro de Luta de Braço que acontece neste fim de semana em Campinas (SP). Esta última etapa classifica os melhores atletas da modalidade para o Mundial em Antalya, na Turquia, de 12 a 17 de outubro.

Quem já está com a vaga garantida para o Mundial é o atleta sul-mato-grossense Victor Eduardo, que ganhou o Desafio Open ZT – Armwrestling ocorrido em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, no dia 11 de agosto. Ele é o mais novo campeão de Luta de Braço.

Victor participou da competição que reuniu lutadores do Brasil, Chile, Argentina e Bolívia. Na ocasião, o jovem, de apenas 21 anos, encarou o desafio contra Giuliano Pareja, considerado um dos principais nomes da Luta de Braço no Brasil.

O três-lagoense venceu cinco lutas seguidas e conquistou o primeiro lugar pela categoria 95 quilos e recebeu o cinturão da ZT – Armwrestling de Luta de Braço.

Há três anos no esporte, o jovem conta que já participou de vários campeonatos, sendo seis vezes campeão brasileiro e recentemente campeão Pan-americano.

“Eu já participei de várias outras modalidades esportivas como o basquete, até que um amigo me convidou para conhecer a Luta de Braço e, desde então, não parei de treinar e me dedicar. Agora meu objetivo é ir para o Mundial e ficar entre os melhores na categoria Sub-21”, revela.

A delegação de Mato Grosso do Sul composta por 40 atletas irá competir nas categorias Sênior, Master, Sub-18, Sub-21 e ACD e embarca nesta sexta-feira (17.8) para pesagem.