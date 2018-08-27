Após passagem por Aquidauana, Rally dos Sertões 2019 terá largada em MS

O Rally dos Sertões volta para Mato Grosso do Sul no próximo ano e realiza a largada da competição em Campo Grande. A prova será em agosto, mas ainda sem data definida. O anúncio aconteceu nesse sábado (25.8), no encerramento da etapa 2018, em Fortaleza (CE).

Com oito dias de duração, o Rally percorrerá cinco estados, entre eles Goiás, para onde está prevista a chegada da prova, e Tocantins, onde os pilotos passarão pelo Jalapão, o parque estadual que é uma unidade de conservação de proteção integral à natureza.

Em 2017, Mato Grosso do Sul também fez parte do roteiro do Rally dos Sertões e a cidade de Bonito recebeu os pilotos no fim da prova. A competição passou também por Aquidauana e Coxim. Ao todo, 312 pilotos participaram no ano passado. Para 2019 as inscrições ainda não estão abertas e não há expectativa de número de participantes.