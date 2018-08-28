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Copa dos Campeões de MS classificam quatro equipes para o Regional dos Jogos Escolares em SC

s cidades de Ponta Porã, Campo Grande, Dourados e Três Lagoas foram as grandes campeãs e representarão Mato Grosso do Sul na etapa de Joinville

Renan Nucci

Publicado em 28/08/2018 às 16:18

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A Copa dos Campeões de Futsal e Voleibol que aconteceu nesse fim de semana em Naviraí, classificou quatro municípios do Estado para a fase regional dos Jogos Escolares  (Jems) e da Juventude (Jojums) 2018. As cidades de Ponta Porã, Campo Grande, Dourados e Três Lagoas foram as grandes campeãs e representarão Mato Grosso do Sul na etapa de Joinville (SC).

As meninas da EE Presidente Vargas, de Dourados, levaram o título do Jems de futsal para casa pela segunda vez. A equipe foi campeã da terceira divisão do Nacional em 2017, garantindo a vaga deste ano direto para Natal, no Rio Grande do Norte, onde será realizado o Brasileiro deste ano. Três Lagoas garantiu a vaga no masculino da modalidade, com a EM Profª Eulália Vieira. A equipe vibrou com o título que há tempos o município não conquistava.

No Jojums de futsal quem garantiu o primeiro lugar foi a Funlec-Raul Sans de Matos, de Campo Grande, campeã no feminino pelo segundo ano consecutivo e nesta fase também com a equipe masculina.

Na modalidade do voleibol, o destaque foi o município de Ponta Porã que venceu todas as categorias, os alunos-atletas da EE João Brembatti Calvoso foram campeões no Jems e Jojums masculino e feminino; numa sequência de vitórias, o município permanece invicto há quatro anos no Estado.

Mais de 400 atletas participaram da Copa dos Campeões em Naviraí, os três dias de evento desportivo movimentaram o município. A próxima fase das finais coletivas do Jems e Jojums acontece em Rio Brilhante. A Copa dos Campeões de Basquete e Handebol será realizada de 31 de agosto a 2 de setembro.

A fase Regional dos Jogos Escolares e da Juventude será em Joinville (SC) de 26 a 30 de setembro e reunirá os estados de Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Os Jogos Escolares e da Juventude etapa Nacional acontecem em Natal (RN) entre 12 e 25 de novembro. Mais de seis mil alunos-atletas de 12 a 14 anos e de 15 a 17 anos participarão do evento. Ao todo serão 14 modalidades: atletismo, badminton, basquete, ciclismo, futsal, ginástica rítmica, handebol, judô, natação, tênis de mesa, vôlei, vôlei de praia (apenas na categoria 15 a 17 anos), xadrez e wrestling.

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