Ginásio poliesportivo de Aquidauana deve ser reaberto no mês que vem

Aquidauana
Segundo o prefeito, as obras estão transcorrendo dentro da normalidade
As obras de reforma do ginásio poliesportivo de Aquidauana estão avançando dentro do previsto e devem ser concluídas até o mês que vem. Nesta terça-feira, o prefeito Odilon Ribeiro disse em entrevista ao jornal O Pantaneiro que muitos ajustes já foram feitos e, neste momento, ocorre a etapa de pintura e instalação dos banheiros.
Por fim, será colocado o piso emborrachado da quadra e a expectativa é de que o ginásio seja reaberto em outubro. "Estamos pensando em reinaugurá-lo com os tradicionais Jogos da Primavera. Temos conversado com diretores das escolas que vão competir para definirmos a melhor data, mas será em meados de outubro", garantiu Odilon.
Colaborou Luiz Guido Jr.
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