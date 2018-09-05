Eco Pantanal Extremo acontece entre os dias 15 e 18 de novembro, em Corumbá

Esportes
Esta edição busca reunir aproximadamente 1.200 atletas
O prefeito Marcelo Iunes lançou no final da manhã de terça-feira, 04 de setembro, na sala de reuniões do gabinete, a quinta edição do “Eco Pantanal Extremo – Jogos de Aventura do Pantanal” que irá acontecer entre os dias 15 e 18 de novembro.
Esta edição busca reunir aproximadamente 1.200 atletas, distribuídos nas seguintes modalidades: corrida de trilha, stand up paddle, mountain bike, maratona aquática, canoagem e demonstração de vôo livre.
O Eco Pantanal Extremo acontece desde 2013, e se transformou em um dos maiores eventos de esportes de aventura do Brasil, um encontro que reúne emoção, superação e esportes radicais.
A organização das equipes é feitas pelas entidades esportivas que representam as modalidades no estado e no país. Ficam à disposição nos dias de evento, médicos, bombeiros, equipes de segurança e toda a infraestrutura preparada para garantir conforto e tranquilidade aos participantes.
O evento é uma realização da Prefeitura Municipal de Corumbá em parceria com o Governo do Estado através da Fundesporte.
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