Prefeitura promove neste sábado 1º Torneio de Futevôlei da Juventude

A Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Especial de Cidadania e Direitos Humanos, promove neste sábado, 8 de setembro, o 1º Torneio de Futevôlei da Juventude. O evento acontece na quadra de areia do Ginásio Poliesportivo, na rua Porto Carreiro, e começa às 9 horas.

São 25 duplas inscritas na disputa. O sorteio dos confrontos será feito pouco antes da competição, que é organizada pela Coordenadoria de Políticas Públicas para Juventude, com apoio da Fundação de Esportes de Corumbá (FUNEC) e da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá.

Esse é o primeiro torneio de futevôlei realizado em Corumbá. O objetivo é fomentar a prática do esporte na cidade e estimular a socialização e o desporto entre os munícipes. Além de troféus e medalhas, haverá premiação em dinheiro para os primeiros colocados. A dupla campeã fatura R$ 500, a segunda R$ 300 e a terceira colocada leva R$ 200.