Aquidauanense, tio da atual vice-prefeita Selma, assume time em Portugal

Luiz Andrade dá uma nova cara ao futebol em Vila Franca de Xira. O empresário brasileiro entra na SAD do Vilafranquense assumindo uma posição maioritária que deixa de estar nas mãos da Eurofoot, empresa que é propriedade de Paulo Lima, e que assumiu os destinos dos ribatejanos em 2013. Desde então, levou a equipa de futebol sénior da Divisão de Honra da AF Lisboa ao Campeonato de Portugal, tendo estado perto de uma inédita promoção à Segunda Liga em 2017/18.

Andrade é um nome conhecido dos portugueses. Assumiu a presidência da SAD do Aves em julho de 2015 e levou o clube avense a uma das páginas mais memoráveis da história daquela emblema. Já depois de ter somado uma promoção à Primeira Liga em 2017, foi sob a sua presidência que a equipa sénior do Aves alcançou pela primeira vez a conquista da Taça de Portugal, a 20 de maio último, derrotando o Sporting na final (2-1) do Jamor.

O dirigente natural de Aquidauana, sucede a Rodolfo Frutuoso no cargo de presidente da SAD. Na imagem ele está com sua sobrinha Selma Suleiman, atual vice-prefeita e Fauzi Suleiman ex-prefeito de Aquidauana.