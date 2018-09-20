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Jogos da Melhor Idade em Jardim reúnem 26 municípios com atletas de Anastácio

Mais de 550 desportistas na faixa etária de 60 a 70 anos, dos sexos feminino e masculino participam dos jogos

Vanessa Ricarte

Publicado em 20/09/2018 às 07:51

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Aconteceu na noite da última terça-feira (19), a Solenidade de Abertura dos Jogos da Melhor Idade no Município de Jardim - MS. Participam dos jogos neste ano, 26 municípios sul-mato-grossenses.

Mais de 550 desportistas na faixa etária de 60 a 70 anos, dos sexos feminino e masculino participam dos jogos que estão fracionados em duas etapas, devido ao grande número de inscrições realizadas neste ano. O número de atletas inscritos triplicou comparado ao ano passado e este ano contemplam as modalidades de bocha e vôlei adaptado, nas categorias feminino e masculino.

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Além de Jardim participam delegações das seguintes cidades:  Anastácio, Bataguassu, Bodoquena, Caarapó, Campo Grande, Chapadão do Sul, Dourados, Eldorado, Glória de Dourados, Iguatemi, Itaporã, Ladário, Laguna Caarapã, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Ponta Porã, Porto Murtinho, Selvíria, Sete Quedas, Três Lagoas e Vicentina;

Os jogos iniciaram oficialmente na quarta-feira (19), das 08h às 11h e das 13h às 19h com encerramento na próxima sexta-feira, dia 21 de setembro. As competições de bocha acontecem na Sede do Conviver (Centro de Convivência Maria de Lourdes dos Reis). As competições de voleibol adaptado acontecem nas quadras do Ginásio de Esportes Ticão, da Escola Municipal Oswaldo Fernandes Monteiro, Escola Municipal Major Alberto Rodrigues da Costa (Escola MARC) e Escola Municipal Rufina Loureiro Caldas.

Além da prática esportiva os participantes poderão desfrutar do tradicional baile da melhor idade, que acontece na quarta-feira, dia 19 no Tatersal do Parque de Exposições do Sindicato Rural de Jardim. Na quinta-feira, dia 20 será realizado o Concurso que irá a Miss e o Mister Melhor Idade 2018, também no Tatersal do Parque de Exposição Edilson Vargas Grubert – Sindicato Rural de Jardim.  A realização dos Jogos da Melhor Idade.

O prefeito Guilherme Monteiro afirmou que "investir na prática esportiva é fundamental para que possa oportunizar a comunidade diversos benefícios, entre eles a melhora das condições físicas, auxiliando na melhoria da saúde física, mental, da autoestima, além de oportunizar o convívio entre as pessoas, independentemente da idade, fazendo com que possam explorar o convívio em sociedade."

O evento é uma realização da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul em parceria com a Prefeitura Municipal de Jardim, através da Secretaria de Assistência Social, com apoio do Departamento de Esportes. A segunda etapa dos Jogos da Melhor Idade acontece de 30 de novembro à 02 de dezembro em Jardim – MS.

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