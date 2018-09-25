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Esportes

Mundial conquista o título da Copa Integração na região do Dom Bosco

Na decisão, a equipe empatou com a Associação Atlética Castro em 1 a 1 e ficou com a primeira colocação da disputa porque venceu o primeiro jogo por 2 a 1

Renan Nucci

Publicado em 25/09/2018 às 14:34

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O Mundial Futebol Clube conquistou no último domingo, 23 de setembro, o título da Copa Integração de Futebol Amador na região do Centro Esportivo do Bairro Dom Bosco. Na decisão, a equipe empatou com a Associação Atlética Castro em 1 a 1 e ficou com a primeira colocação da disputa porque venceu o primeiro jogo por 2 a 1.

Além de troféu e medalhas, o Mundial ainda ganhou o prêmio de R$ 2.400 em dinheiro oferecido pela Prefeitura de Corumbá. A A. Castro, vice-campeã, também recebeu troféu, medalhas e um prêmio de R$ 1,2 mil. O artilheiro da regional foi Kakalo, do Mundial, e o melhor goleiro foi Roham Ozório, da A. Castro. Cada um também levou R$ 200.

A Copa Integração Popular de Futebol Amador é organizada pela Prefeitura, por meio da Fundação de Esportes de Corumbá, e mobilou cinco polos na cidade. No Cravo, o campeão foi o Família Moraes, com o Santa Catarina em segundo; no Universitário o Barão ficou em primeiro com o Universitário em segundo; No Primavera, o Galácticos venceu a Primavera na decisão; enquanto no Paiolzinho o Bolivar foi o campeão com o Taquaral em segundo.

Futebol de Base

Pela Copa Funec de Futebol Junior, três partidas agitaram o campo do Universitário nesse sábado. Pela Sub-13, o Atlético Nova Aliança venceu o Projeto Pé na Bola por 2 a 1, enquanto o Projeto Vencer fez 2 a 0 no Geração Olímpica – PM. No Dub-15, o Atlético Nova Aliança derrotou o Projeto B 13 por 4 a 2.

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