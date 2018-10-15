Bodoquena recebeu Campeonato Estadual de Futsal

Bodoquena recebeu pela primeira vez, de 11 a 14 de outubro, o Campeonato Estadual de Futsal, realizado pela Federação de Futebol de Salão de Mato Grosso do Sul (FFSMS). O evento, realizado no Ginásio Nazário Costa Campos que passou por reformas para atender os requisitos necessários para a realização dos jogos, contou com a participação de 49 equipes, que disputaram 95 jogos. As categorias foram masculinas, sub 7, sub 9, sub 11, sub 17 e sub 20, e feminina sub 17 e sub 20, as cidades participantes foram Bodoquena, Bonito, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Maracaju, Miranda, Sidrolândia e Sonora.

As equipes campeãs representarão o estado na Taça Brasil de Futsal em 2019. São elas: Pelezinho, no sub 7 e sub 9, Colégio TIC TAC, sub 11, Sejel/Sidrolândia, sub 17 e a equipe de Bodoquena, na categoria sub 20, já as meninas serão representadas pela EIA Dourados/Presidente Vargas/C.S.P , sub 17 e Funlec, sub 20.

A abertura contou com a apresentação da Banda Marcial Municipal de Bodoquena e da presença do prefeito Kazuto Horii, do Deputado Estadual Herculano Borges, do presidente da Câmara Municipal de Bodoquena, Edinho Carvalho, do presidente da FFSMS, Mauro Ferrari, do secretário de Administraçao e Finanças, Juliardson de Castro Couto, do Secretario de Saúde, Lauro Aquino Neto, do Secretario de Obras, Jair Ferracine, da chefe do Departamento de Esporte e Lazer, Maikeli Arguelo e do Chefe de Gabinete, Hélio Ferreira Gonçalves. Na ocasião, a equipe da Secretaria de Assistencia Social fez uma breve palestra sobre o enfrentamento ao abuso e explotração sexual de crianças e adolescentes e distribuiu fitas de conscientização e com o telefone para denúncias.

Confira o placar das finais:

Sub 07

Pelezinho 4 x 0 Corumbaense/Tenir

Sub 09

Pelezinho 5 x 1 Bonito

No sub 11

Colégio TIC TAC 3 x 2 Nardon

Sub 17 masculino

Sejel/Sidrolândia 2 x 2 Bodoquena

Pênaltis

Sejel/Sidrolândia 3 x 1 Bodoquena

Sub 20 masculino

Bodoquena 3 x 1 AMF Miranda

Sub 17 feminino

EIA Dourados/Presidente Vargas/C.S.P 5 x 0 AFFI/ Sidrôlandia

Sub 20 feminino

Funlec 3 x 3 AEFA Dourados

Pênaltis

Funlec x AEFA Dourados

O evento foi uma realização da FFSMS e contou com o apoio da Prefeitura Municipal de Bodoquena, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer em parceria com as demais secretarias.