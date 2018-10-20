Ribas do Rio Pardo recebe mais de 400 atletas para os Jems e Jojums nas modalidades individuais

São eles: Amambai, Anastácio, Aquidauana, Aral Moreira, Bandeirantes, Batayporã, Bodoquena, Campo Grande, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Itaporã, Jardim, Nioaque, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranaíba, Paranhos, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Verde de MT, Sidrolândia, Sonora, Três Lagoas e Vicentina.

Mais de 400 pessoas desembarcam nesta sexta-feira (19) em Ribas do Rio Pardo para mais uma etapa dos Jogos Escolares (Jems) e da Juventude (Jojums) nas modalidades individuais. Participam das competições de badminton, ciclismo, tênis de mesa e vôlei de praia 34 municípios.

Os atletas serão recepcionados na entrada principal da cidade pela equipe anfitriã dos Jogos, em seguida será realizado o credenciamento das delegações no auditório II do ginásio Izael Passara.

Os visitantes ficarão hospedados na rede hoteleira de Ribas do Rio Pardo e as refeições e atividades recreativas serão feitas no salão de festas do Simted.

Às 14h haverá o Congresso Técnico na Câmara Municipal de Vereadores e, a partir das 19h30, começará a cerimônia de abertura dos Jems e Jojums, no ginásio municipal José Miguel Sanches Vigilato.

Na solenidade, os atletas farão a entrada das bandeiras. Na sequência haverá a execução do hino nacional, acendimento da pira olímpica, declaração de abertura oficial, juramento dos atletas, pronunciamento das autoridades e apresentações culturais do município.

As competições iniciam amanhã (20.10), a partir das 8h, em quatro locais. Confira a programação.

Também no sábado acontecerá na Capital, a seletiva estadual da ginástica rítmica e do xadrez. Em Campo Grande, 21 municípios e mais de 160 atletas participam das competições. As disputas serão no Rádio Clube Campo e no Eco Hotel do Lago, respectivamente, com início também às 8h.

Na seletiva serão definidos os atletas que representarão o Estado na etapa Nacional dos Jogos Escolares e da Juventude 2018 (JEJ) que acontecerá em Natal (RN) de 12 a 25 de novembro.