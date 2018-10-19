Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 05:30

Buscar

Últimas notícias
X

Eco Pantanal Extremo

Corumbá realizará a 5ª edição dos Jogos de Aventura do Pantanal

Vanessa Ricarte

Publicado em 19/10/2018 às 09:12

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A 5° edição do Eco Pantanal Extremo – Jogos de Aventura do Pantanal será realizada de 15 a 18 de novembro em Corumbá. Conforme a organização, são esperados aproximadamente 1.200 atletas, distribuídos em seis modalidades. Fazem parte desta edição: corrida de trilha, stand up paddle, mountain bike, maratona aquática, canoagem e demonstração de vôo livre.

As inscrições para participar do evento começam nesta sexta-feira (19), a partir das 12h, e podem ser feitas através do site oficial do evento. As vagas são limitadas.

Leia Também

• Aquidauanense fica em terceiro na Trilha dos Jogos Radicais de Campo Grande

• Expedição de Kombi: uma trilha de emoções!

• Bodoquena recebe 2ª Corrida de Trilha Serra no próximo domingo

A distribuição das equipes será feita pelas entidades esportivas que representam as modalidades no Estado e no País.

A proposta dos jogos de aventura, além de movimentar e divulgar a cidade, nacional e internacionalmente, também tem como objetivo fomentar a economia, a prática esportiva e acima de tudo, o turismo.

Ficam à disposição nos dias do evento médicos, bombeiros, equipes de segurança e toda a infraestrutura necessária e preparada para garantir conforto e tranquilidade aos participantes.

O Eco Pantanal Extremo acontece desde 2013, e se transformou em um dos maiores eventos de esportes de aventura do Brasil, um encontro que reúne emoção, superação e esportes radicais com atletas nacionais e internacionais.

O evento é uma realização da Prefeitura de Corumbá em parceria com o Governo do Estado.

Para mais informações entre em contato com a Fundação de Esporte de Corumbá (Funec) pelo telefone (67) 3231-2886.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Futebol estadual

Administrador projeta reabertura do Morenão entre janeiro e fevereiro

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Esportes

Atletas do vôlei feminino terão de passar por teste genético

Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol

Copa MS

Aquidauanense e CRA podem jogar competição que vale vaga na Copa do Brasil

Publicidade

Série B estadual

Aquidauanense recebe premiação inédita de R$ 30 mil pelo título

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo