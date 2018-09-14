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Expedição de Kombi

Expedição de Kombi: uma trilha de emoções!

Rhobson ADM

Publicado em 14/09/2018 às 15:03

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A 1ª Expedição de Kombi de Mato Grosso do Sul começou a percorrer o trecho na quinta-feira, 5 de setembro, com concentração em Campo Grande, e seguiu até domingo, 9, pela região pantaneira de Mato Grosso do Sul, passando pelos mais belos pontos turísticos do estado. A saída aconteceu ao lado da Feira Central de Campo Grande, em frente à antiga Estação Ferroviária.

A ideia foi juntar amigos e família em um passeio inesquecível, reunindo um ícone do automobilismo nacional que ficou em produção durante 56 anos fazendo história em nosso país – a Kombi. Participaram kombis de diversas cidades, de todas as idades desde as charmosas “corujinhas” até moderna e sofisticada ”Kombi home”.

Participaram dessa Expedição inesquecível aventureiros de Campo Grande, Aquidauana, Dourados, Tacuru, Rio Brilhante, Dourados, Jardim e Bonito: – Rhobson, Douglas Miron, Victor, Rafael, Alexis, Cristiano, Vitor, Jean Paul, Tuca, Anderson, Adriano, Rogério, Ivo, Keko, Henrique, Valdecir, Laércio, Tiago Logo, Roger, Guilherme e Elton. Esses aventureiros inicialmente, na quinta-feira, 6, desfrutaram das paisagens em Palmeiras, Piraputanga e depois subiram ao mirante do morro do Paxixi para admirar o pôr do sol. Em seguida, pernoitaram na rotatória da Pantaneta e seguiram para Nioaque e Jardim, pela manhã do feriado 7 de setembro. Ainda na tarde de sexta-feira, se deslocaram em comboio para Bonito onde se hospedaram no Camping do Rio Formoso e visitaram o Balneário Municipal. 

No sábado à noite, desfilaram pelas ruas de Bonito onde foram deveras aplaudidos e fotografados – uma verdadeira festa para essa cidade turística.

No domingo pela manhã seguiram para o Refúgio Canaã, na cidade de Bodoquena. Local de belezas indescritíveis bem no meio da Serra de Bodoquena, à beira do rio Salobra, esse Refúgio Canaã, merece ser visitado.

Durante todo o percurso da Expedição os aventureiros – crianças, adultos – homens e mulheres, viveram uma verdadeira sucessão de emoções com uma caravana de kombis pelas estradas pantaneiras. À noite, típico acampamento com um círculo de kombis; fogueira, luau e muita música de todos os gêneros.

Acompanharam toda essa expedição, uma equipe da TV Morena – Ellen da Silva Rocha, repórter; Câmeras Rafael Savaris e Rafael Martinez da Silva e o jornal O PANTANEIRO com o editor Lima Neto.

Ao final, depois de um percurso de mais de 1.600 quilometros, a maior distância percorrida nenhuma Kombi teve qualquer problema mecânico ou mesmo até de pneus. Não se registrou nenhum incidente a se lamentar. De fato, para os aventureiros que já pensam em uma segunda Expedição, foi uma trilha de emoções inesquecíveis.

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