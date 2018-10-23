Copa Funec de Futsal tem quatro jogos na rodada desta segunda-feira

A 4ª Copa Funec de Futsal tem quatro jogos pela categoria Feminino nesta segunda-feira, 22 de outubro. As partidas, com início às 19 horas, no ginásio poliesportivo da rua Porto Carrero, são as seguintes: Tradição x Alianza Lima B; As Quilombelas x Maria Leite; Dom Bosco x GAC e Alinza Lima x Corumbá Futsal.

Na rodada da sexta-feira, dia 18, os jogos pela categoria Mirim tiveram os placares: Alfa FC 1 x 3 Santa Teresa; Funec 7 x 2 Camala; Tenir A 2 x 1 Dom Bosce e Brandão Jr 0 x 3 Projeto Ceac.

A 4ª Copa Funec de Futsal 2018, que teve início em 09 de julho, é uma realização da Prefeitura, por meio da Funec com organização da Associação dos Oficiais de Arbitragem de Corumbá. Os jogos são realizados no ginásio poliesportivo, as segundas, quartas, quintas, sextas, sábados e domingos.

São 124 equipes envolvidas na competição, com aproximadamente 1.280 atletas. A Copa Funec é disputada nas categorias Fraldão, Fraldinha, Pré-Mirim, Mirim, Infantil, Infanto, Principal Masculino e Principal Feminino.