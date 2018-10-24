Bonito 21K é oportunidade para conhecer um dos principais destinos de ecoturismo do Brasil

Conhecer o mundo correndo. Unir o amor pela corrida com a paixão por viagem. Viajar para participar de uma prova de corrida é uma oportunidade para descobrir novos lugares, adquirir experiências, superar limites e o melhor, tudo isso, correndo. No dia 01 de dezembro a Meia Maratona Bonito 21K chega a sua quarta edição em um dos principais destinos de ecoturismo do Brasil. A largada será às 17h30 em frente a praça da Liberdade, no centro de Bonito-MS, e as inscrições vão até 05 de novembro.

Com a missão de ser a melhor combinação de corrida e celebração para corredores apaixonados por viagens, a prova Bonito 21K conta com distâncias de 5, 10 e 21 quilômetros. A largada e a chegada serão na praça principal da cidade. O percurso é totalmente de rua; pelo caminho os participantes terão a oportunidade de conhecer a estrada que recepciona os turistas à Bonito-MS, rodeada pela vegetação típica da região. Na chegada os corredores serão recepcionados com uma super festa de celebração, afinal não há nada melhor do que celebrar com amigos e família a conquista de mais uma linha de chegada. Serão premiados com troféus os cinco primeiros colocados na categoria geral, masculino e feminino, nos 5, 10 e 21 km e, os três primeiros colocados na categoria faixa etária na prova de 21 km.

Correr para superar

Para a atleta e embaixadora da quarta edição da Bonito 21K, Tati Bergamo Santin, a corrida é sinônimo de superação. Foi por meio desse esporte que ela, há nove anos, superou uma depressão pós-parto depois do nascimento do primeiro filho. “Fui ao psiquiatra e junto com o tratamento de medicamentos, o médico indicou a prática de algum esporte. Comecei a correr, gostei muito, me apaixonei e nunca mais parei. A corrida me trouxe uma sensação de bem-estar, tirou de mim aquela angústia, aquele vazio que eu sentia todo dia quando acordava”, conta.

Além da superação da depressão, a corrida também lhe trouxe uma nova missão de vida. A vontade de contar sua história, de ajudar e inspirar as pessoas a aproveitarem os benefícios que a prática do esporte pode trazer para cada um, tornou-se uma meta constante. Hoje, com pouco mais de 38 mil seguidores no Instagram, ela compartilha suas experiências, desafios, superações e treinamentos, tornando-se uma referência para milhares de pessoas.

“A frase ?Há males que vem para o bem? cabe perfeitamente na minha história. Foi passando pela depressão que encontrei o dom de me motivar e inspirar pessoas. Foi correndo que me livrei dos remédios. E tenho certeza que contando nossa experiência podemos sim transformar muitas outras vidas”, realça.

Desde então Tati não parou mais de correr. Nesta corrida da vida traz dezenas de provas nacionais e internacionais, linhas de chegada ultrapassadas, medalhas, histórias, conquistas e superações. Dividindo seus dias em treinamentos aeróbicos e de fortalecimento, ela se prepara para a Bonito 21K: “A proposta da prova émuito bacana, especialmente por oferecer várias distâncias, é uma oportunidade para os corredores inexperientes e, até os mais experientes, se desafiarem. Outro destaque é que o percurso é no asfalto. Você acaba conseguindo fazer um pouco de performance ali para quem quer se superar e depois tem a possibilidade de curtir muito a região de Bonito-MS com a família, passear num ambiente tão bom, familiar e gostoso. Conseguir unir a sua paixão pela corrida com o turismo, a viagem, e ter a família ao lado é realmente um grande privilégio”.

A prova Bonito 21K acontece no dia 01 de dezembro de 2018, com largada a partir das 17h30 na praça da Liberdade (Praça do Peixe), na rua Coronel Pilad Rébua, em Bonito-MS. As inscrições estão abertas pelo site www.bonito21k.com.br e seguem até 05 de novembro. Inscrições por valores promocionais até 30 de outubro. A realização é da ADAC e a organização da VO2 Corrida de Rua. Agência Oficial: H2O Ecoturismo e Eventos. Informações e pacotes pelo telefone (67) 9 9288-8684 ou pelo email organizacaobonito21k@gmail.com.