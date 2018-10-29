Aquidauanense quer tomar iniciativa contra as Moreninhas na rodada de abertura da Série B

Futebol
“A expectativa é fazer um bom jogo e conquistar o resultado positivo”, disse o treinador
No próximo sábado o Aquidauanense recebe, no estádio Noroeste, em Aquidauana, o time das Moreninhas, de Campo Grande, pela rodada de estreia da Série B do Campeonato Estadual de Futebol de Mato Grosso do Sul. O técnico Mauro Marino disse ao jornal O Pantaneiro que a os donos da casa devem tomar iniciativa no confronto que marca o primeiro passo rumo ao acesso.
“A expectativa é fazer um bom jogo na estreia e conquistar resultado positivo. A gente vem preparando a equipe para jogar em situações que vamos ter que propor o jogo e também em que teremos que focar mais o setor defensivo. Como estamos em casa, vamos buscar propor o jogo e ter maior posse de bola que o adversário”, disse.
Segundo ele, a competição em turno único, com cinco jogos previstos, não dá margem para erros. “Não podemos errar, a gente tem que estar concentrado, focado. Nossa estratégia está bem clara e definida. O primeiro objetivo é o acesso e já falamos muito com os atletas sobre isso. No entanto, queremos somar o máximo de pontos possível para quem sabe chegarmos ao título”.
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