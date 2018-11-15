Nadadora de MS fatura medalha de ouro nos Jogos da Juventude

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Gabriela Cardoso venceu a prova com o tempo de 58s6 nos 100 metros raso. É a segunda medalha dela na competição
A sul-mato-grossense Gabriela Cardoso conquistou nesta quarta-feira (14) mais uma medalha de ouro na etapa dos Jogos Escolares da Juventude, em Natal.
A atleta fez 58s6 na final dos 100 metros livre, chegando ao primeiro lugar no pódio.
Esta foi a segunda medalha de Gabriela na competição. Na terça-feira ela ficou com a medalha de bronze na prova de revezamento 4x50 metros livre. Amanhã, a nadadora disputa a prova de 200 metros livre.
Na terça-feira o nadador Pedro Pena, também de Mato Grosso do Sul, faturou o ouro nos 100 metros costas com o tempo de 59s60. Júlia Maria Freitas foi medalha de prata nos 100 metros costas com 1m09s42, e Robson Lima ficou com o bronze nos 50 metros livre com 24s44.
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