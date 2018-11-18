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Eco Pantanal Extremo

Mountain Bike terá provas de curta, média e longa distância neste domingo

Haverá premiação em dinheiro para os primeiros 10 colocados nas categorias Pró e Sport

Vanessa Ricarte

Publicado em 18/11/2018 às 10:07

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O Mountain Bike (MTB) do Eco Pantanal Extremo acontece neste domingo (18) com largada a partir das 7h no Porto Geral de Corumbá. São três provas com percursos diferentes: Turismo (27 Km), Sport (67 Km) e Pró (96 Km). 

O Eco Pantanal Extremo é organizado pela prefeitura de Corumbá, com o apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte-MS).

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Premiação

No MTB, haverá premiação em dinheiro para os primeiros 10 colocados nas categorias Pró e Sport. Todos os inscritos receberão um kit contendo camiseta de ciclismo, squeeze personalizada, plaqueta de identificação com chip, medalha de participação, além de frutas e água ao final da prova.

Conforme o regulamento, o Mountain Bike pratica-se com bicicletas específicas, cuja medida da rodagem é 26” a 29”. Não será permitido o uso de pneu Slick (liso) por medida de segurança. A participação é permitida a atletas devidamente filiados a um clube/associação e esta, por sua vez filiada a FMSC. Os atletas não federados deverão apresentar atestado médico de que estão aptos a praticar esporte de rendimento ou assinar termo de responsabilidade.

Na categoria Pró (96 km), haverá subdivisões para efeito de premiação: Categ.- Sub 30- 19 a 29 anos; Categ.- Máster A1 30-34 anos; Categ.- Máster A2 35-39 anos; Categ.- Máster B1 40-44 anos; Categ.- Máster B2 45-49 anos; Categ.- Máster C1 50-54 anos; e Categ.-Máster C2 55-60 anos.

Na Sport (67 km), as subdivisões são: Categ.- Infanto-Juvenil; Categ.- Juvenil; Categ.- Sub 30- 19 a 29 anos; Categ.- Máster A1 30-34 anos; Categ.- Máster A2 35-39 anos; Categ.- Máster B1 40-44 anos; Categ.- Máster B2 45-49 anos; Categ.- Máster C1 50 -54 anos; Categ.- Máster C2 55 á 59 anos; Categ.- Máster D 60 anos acima; e Categ.- PNE –Masculino acima de 18 anos.

A idade mínima para participar do evento é de 12 anos, autorizados e acompanhados por um responsável, na categoria Sport e na Turismo.

Atletas de 12 a 14 anos (Categoria Infanto-Juvenil Federados) poderão participar da prova Sport desde que estejam acompanhados de um responsável e que este os acompanhe em todo o percurso da prova. A categoria feminina deverá obrigatoriamente se inscrever na Prova Sport.

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