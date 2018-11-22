Jardim sedia neste fim de semana o Campeonato Estadual de Handebol

Entre os dias 23 e 25 de novembro será realizado, em Jardim, o Campeonato Estadual de Handebol. O evento terá início na sexta-feira (23), às 14h00, com o primeiro jogo já nesse horário. Logo mais, ás 19h00, haverá a abertura oficial e desfile das equipes que participarão dos jogos.

O evento, que conta com o apoio da Prefeitura de Jardim e a FUNDESPORTE, é uma realização da FHMS (Federação de Handebol do Mato Grosso do Sul), instituição que vem contribuindo cada vez mais para o crescimento no número de atletas, além de melhorar o nível das competições e visibilidade do esporte para o Estado.

Jardim, que estará sediando o campeonato pelo segundo ano consecutivo, estará reunindo os melhores times do Estado, além da presença de times estrangeiros e de grandes nomes do meio esportivo do MS.

ESTILO ABC HANDEBOL

Entre as equipes que vão disputar o título, a equipe Estilo ABC Handebol, atual campeã Estadual, vem para defender e tentar conquistar o bicampeonato. Formado por atletas que lutam pelo fortalecimento do esporte em Mato Grosso do Sul, o grupo participa de torneios estaduais e nacionais, se consolidando e evoluindo nas competições, assim como nos resultados.

A equipe de Handebol masculina existe desde 2015, surgindo da união de ex-atletas e novos atletas. Já o time feminino, se firmou em 2017. Os atletas participantes somam experiência em competições estaduais e de nível nacional, e mesmo sendo uma equipe nova no estado, mostrou-se que ela veio para competir de igual para igual com os veteranos da casa. Com uma ascensão enorme, adquirida nesses 3 anos, a equipe já participou de diversos campeonatos e já possui inúmeros títulos, títulos esses que vem aumentando e trazendo orgulho para a cidade de Campo Grande, uma vez que o time é daqui.

RETROSPECTO DAS COMPETIÇÕES ESTILO ABC HANDEBOL:



• 2015 – Copa HandRio (Rio Brilhante/MS) – 4º Masc

• 2015 – Campeonato Estadual de Handebol da Federação (Campo

Grande/MS) – 6º Masc

• 2016 - Jogos Abertos de Campo Grande/MS – 3º Masc

• 2016 - Torneio da Amizade de Handebol (CGrande/MS) – CAMPEÃO Masc

• 2016 - Camp. Metropolitano de Handebol da Federação (CGrande/MS) – 3º

Masc

• 2017 - Triangular de Handebol de Rio Brilhante (Rio Brilhante/MS) – 2º Masc

• 2017 - Camp. de Handebol de Areia ‘’FHMS 30 ANOS’’ – CAMPEÃO Masc

• 2017 - Copa Internacional HandRio (Rio Brilhante/MS) – 3° Masc

2017 - Liga Nacional de Handebol Fase Centro-Oeste – 5º Masculino

• 2017 - Liga Nacional de Handebol Fase Centro-Oeste – 6º Feminino

• 2017 – Jogos Abertos de São Gabriel do Oeste – CAMPEÃO Fem

• 2017 – Jogos Abertos de São Gabriel do Oeste – 2º Mas

• 2017 - Copa Maracajú de Handebol – 2º Fem

• 2017 - Campeonato Estadual de Handebol – CAMPEÃO Fem

• 2017 - Campeonato Estadual de Handebol – CAMPEÃO Mas

• 2018 - Jogos Abertos de Campo Grande/MS – 2º Masc

• 2018 - Jogos Abertos de Campo Grande/MS – 2º Fem

• 2018 – Jogos Aberto de São Gabriel do Oeste/MS – 2º Fem

• 2018 – Jogos Aberto de São Gabriel do Oeste/MS – 3º Mas