Final da Taça Libertadores é confirmada para hoje

Futebol
O jogo foi adiado depois de um ataque promovido por torcedores do River contra o ônibus onde estava a equipe do Boca
A disputa entre o River Plate e o Boca Juniors, na final da Copa Libertadores 2018, em Buenos Aires, ocorrerá hoje (25) às 18h (horário de Brasília, 17h na Argentina). O jogo foi adiado depois de um ataque promovido por torcedores do River contra o ônibus onde estava a equipe do Boca.
A imprensa argentina, liderada pelo Clarin e o La Nación, classificam o episódio como “papelão mundial” e “vergonha internacional”. Para analistas, o caso põe a Conmebol, Confederação Sul-americana de Futebol, sob suspeitas, uma vez que há denúncias de corrupção em investigações.
Ontem (24), logo na chegada ao Monumental de Nuñez, onde estava marcada a disputa, o ônibus do Boca foi atacado com pedradas e bombas de gás por torcedores rivais do River Plate.
Alguns jogadores, como Pablo Pérez, ficaram feridos e foram atendidos fora do estádio. Carlos Tévez disse que os atletas não esperavam aquela reação.
Em seguida, houve uma reunião entre os dirigentes do River e Boca, em que decidiram que o jogo deveria ser adiado. Segundo eles, os atletas não queriam jogar.
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