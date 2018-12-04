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Sportv transmite jogos de Sete de Dourados e Aquidauanense na Copa São Paulo

Federação Paulista detalhou tabela da competição que acontece em janeiro

Renan Nucci

Publicado em 04/12/2018 às 14:20

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A Copa São Paulo de Juniores, principal competição da categoria no país, terá a sua 50ª edição em janeiro e os dois representantes de Mato Grosso do Sul na competição, Aquidauanense e Sete de Dourados já conheciam os adversários. Agora, a Federação Paulista de Futebol divulgou a tabela da competição que começa no dia 3 de janeiro e ambos terão uma partida na primeira fase com transmissão pela TV para todo o Brasil. Os demais jogos poderão ser acompanhados em transmissões pelo site da Federação Paulista de Futebol (FPF).

O Aquidauanense, atual campeão estadual Sub-19, está no Grupo 29, sediado em Diadema, junto com o Atlético-MG, Jacobina-BA e o Água Santa-SP. O Azulão estreia justamente contra o Galo no dia 3, uma quinta-feira, às 15h, no Estádio Distrital do Inamar, onde serão realizados todos os jogos, e terá transmissão pelo Sportv. Aquidauanense e Atlético se enfrentaram pela segunda fase da competição em 2014, com vitória dos mineiros por 2 a 0.

Depois, na segunda rodada, no domingo (6), o Aquidauanense enfrenta o time da casa Água Santa, às 15h. A última partida na primeira fase acontece no dia 10, quinta, contra o Jacobina, às 12h30, também com transmissão pelo Sportv.

Já o Sete ficará em Osasco, sede do Grupo 23 e enfrenta o GO Audax-SP, Parnahyba-PI e o Fluminense. O primeiro jogo será no dia 4, sexta-feira, no Estádio José Liberati com o Audax, que joga em casa. A segunda rodada está marcada para segunda-feira (7) e o time douradense joga contra o Fluminense, às 16h30, com transmissão pelo Sportv. A primeira fase termina no dia 10, sexta, e o Sete joga contra o Parnahyba, às 14h15.

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