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Alunos do wrestling, handebol e futebol de base conquistam títulos e orgulham Aquidauana

Prefeito Odilon Ribeiro recebeu no gabinete a visita de dezenas de crianças e adolescentes que são atletas

Renan Nucci

Publicado em 06/12/2018 às 18:33

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O esporte escolar tem orgulhado a comunidade aquidauanense. A cada campeonato, em várias modalidades, a população comemora com alegria e admiração o talento de crianças, adolescentes e jovens.

Hoje, 06, o prefeito Odilon Ribeiro recebeu no gabinete a visita de dezenas de crianças e adolescentes que são atletas e representaram o município de Aquidauana em diversas competições, tanto municipais, estaduais e até campeonato brasileiro.

Visitaram o gabinete para agradecer ao prefeito Odilon Ribeiro e a equipe da prefeitura pelo apoio nos treinamentos e campeonatos os alunos da Escolinha Municipal Aquidauanense de Futebol de Base; atletas de Wrestling do projeto Adote Um Atleta; e alunos das Escolas Estaduais Marechal Deodoro da Fonseca e Dóris Mendes Trindade que treinam handebol.

Acompanharam a visita dos alunos o diretor-presidente da Fundação de Esportes de Aquidauana (FEMA) – Plínio de Góes, o presidente da ARPA, Edilson Fernandes Leite (Xandico) e os vereadores Cláudio Alviço, Gabriel Silvério, Edinho Grance e Aguinaldo da Silva. “Todos estão aqui hoje para agradecer. O apoio vem daqui, se não é o apoio da Prefeitura de Aquidauana e do Governo do Estado não haveria possibilidade nenhuma de manter esses projetos e treinamentos, não teríamos condições de comprar bolas, materiais e nem garantir meios para as crianças viajarem para as competições”, completou Plínio de Góes.

Os vereadores também discursaram ressaltando a importância da parceria e sensibilidade da Administração Municipal para com o esporte escolar, ajudando a subsidiar os treinamentos com material, pessoal e apoio para as competições. Eles também ressaltaram que têm acompanhado de perto os projetos esportivos e sabem da relevância de poder oferecer às crianças os treinamentos, como atividade de lazer e inclusão social. 

O prefeito Odilon Ribeiro agradeceu a visita dos alunos, pais, vereadores e técnicos das equipes, pontuou que desde que assumiu a gestão tem procurado investir no esporte escolar e nos projetos sociais para evitar que as crianças e adolescentes tenham acesso às drogas e se desviem para outros caminhos.

“Com o esporte podemos salvar vidas, tirar das ruas, da criminalidade e das drogas. Investir no esporte escolar, nas categorias de base é investimento para o futuro da sociedade. Me orgulha e me emociona ver essas crianças aqui, cheias de vida e de alegria e tão entusiasmados com suas conquistas. Estou com vocês, torcemos por vocês e contem com a nossa administração e apoio”, destacou o prefeito.

Na oportunidade, o prefeito contou aos alunos que o novo piso do Ginásio Poliesportivo chegou ontem, 05 e já na próxima semana estarão instalando e no ano que vem a prefeitura irá inaugurar o ginásio com uma grande festa e podendo voltar a realizar os Jogos da Primavera.

Ainda na reunião, o diretor da FEMA agradeceu o apoio da Associação Recreativa Paraguaia (ARPA), na pessoa do Sr. Xandico, que tem disponibilizado o campo de futebol e cuidado dos uniformes dos alunos da Escolinha Municipal de Futebol de Base. “Carinho, segurança e atenção as nossas crianças tem ali na ARPA em seus treinamentos. Somos gratos por essa parceria”, completou.

EQUIPES VITORIOSAS

O wrestling é uma luta marcial e que desponta em Aquidauana com grande aceitação. Sob a coordenação do atleta e técnico Max Leite, no projeto Adote Um Atleta, na Nova Aquidauana, acontecem diariamente aulas gratuitas com mais de 50 crianças e adolescentes, na faixa etária de 08 a 16 anos. 

O treinamento dessa turma durante todo esse ano, rendeu a participação e classificação de cinco atletas de Aquidauana para o Campeonato Estadual de Wrestling, em que conquistaram três medalhas de ouro e duas de prata. Em Outubro, no Paraná, dois adolescentes aquidauanenses Andrelino Santos Gomes (14 anos) e Lucas Vinicius dos Santos (12 anos) disputaram e conquistaram o título de Campeões Brasileiros de Wrestling, trazendo para Aquidauana o título, medalhas de ouro e troféus. Agora, eles seguem firme nos treinos para disputarem o Campeonato Mundial na África do Sul, em 2022. 

No handebol, Aquidauana é destaque com mais de 50 alunos, entre meninos e meninas, alunos das Escolas Estaduais Dóris Mendes Trindade e Marechal Deodoro da Fonseca. Aquidauana conquistou o terceiro lugar no JOJUMS desse ano, no Handebol Feminino; no Campeonato Estadual de Handebol conquistaram o 1º lugar da categoria mirim (10 a 12 anos) no Handebol Feminino; 3º lugar da categoria infantil no Handebol Feminino (13 e 14 anos) ; e 3º lugar na categoria cadete (15 e 16 anos) no Handebol Feminino. 

Os treinamentos acontecerem quatro vezes na semana, na Escola Dóris, sob a coordenação do professor Cristio Duarte Silveira e na Escola Marechal duas vezes na semana, com o professor e vereador Gabriel Silvério.

Aquidauana também prepara atletas para o futebol. A Escolinha Aquidauanense de Futebol de Base, criada em 2017, pelo prefeito Odilon Ribeiro por meio da FEMA, tem atualmente 100 alunos na Aldeia Limão Verde e mais 100 alunos na cidade. São crianças e adolescentes na faixa etária de 08 a 17 anos, que treinam semanalmente, sob a coordenação do professor Mailon Mieres, da Fundação de Esportes de Aquidauana (FEMA) e com o apoio da ARPA.

A Escolinha Aquidauanense conquistou no último dia 24, o título de campeão em três categorias da I Copa Guanandy de Futebol de Base, sendo elas: sub 11, sub 13 e sub 15, invictos.  Os pais que quiserem matricular os filhos para treinar na escolinha podem procurar a FEMA ou ir diretamente ao Clube Arpa, onde acontecem os treinamentos para se informar e realizar a inscrição da criança.  
 

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