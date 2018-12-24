Título do Operário salva capital em ano dominante do interior

Acabou a temporada do futebol sul-mato-grossense e após a disputa de seis competições ao longo do calendário, apenas duas equipes da capital ficaram entre os três melhores e em apenas metade delas.

No Estadual Série A, foram quatro clubes entre dez participantes da competição. Embora todos tenham chegado ao mata-mata, apenas uma avançou até a decisão.

A temporada marcou o fim do jejum do Operário que voltou a ser campeão Estadual após 21 anos. A conquista foi em cima do então atual campeão Corumbaense.

Na semifinal, ficaram Novo e Sete de Setembro e o time de Dourados marcou mais pontos na classificação geral que o verdão. Foram 20 contra 13 porém na semifinal, o Novo caiu com dois empates e o Sete com duas derrotas.

Comercial e União/ABC, caíram na fase quartas de final para Corumbaense e Sete de Setembro respectivamente.

Já a Série B, a Moreninhas foi o único representante da capital e não se saiu nada bem. Na disputa com outras quatro equipes, o leão ficou na penúltima colocação com um empate e três derrotas.

O time voltou a disputar a segunda divisão após um ano de ausência e acumula sete jogos sem vitórias nas duas participações.

Ficou a frente do Coxim apenas no saldo de gols que foi negativo de três contra menos 11 do CAC. O Aquidauanense foi o campeão e a Serc vice, sendo promovidos a Série a em 2019.

Já no Estadual Feminino, a Moreninhas em parceria com a UCDB, conquistou o inédito título da categoria.

A competição previa o cruzamento entre o vencedor do grupo da capital e do grupo de Três Lagoas.

Na disputa com Operário e Comercial, o leão ficou a frente e atropelou o Comercial-TL na decisão ficando com a vaga para o Campeonato Brasileiro da Série B.

Nas competições de base, o interior foi dominante. No Sub-19, o Aquidauanense foi campeão pela terceira vez e o Sete de Setembro ficou com o vice-campeonato. Pelo segundo ano consecutivo o interior ficou com a taça.

Na temporada passada, o Corumbaense foi o campeão. A capital teve quatro participantes. Operário, União/ABC, Comercial e Moreninhas. Na última rodada, a dupla comerário entrou em campo brigando pelo vice-campeonato.

O galo chegou a vencer por 3 a 1 mas ficou em 3º lugar pelo número de gols marcados. União foi quarto, o Comercial sexto e a Moreninhas último perdendo todos os jogos.

No Estadual Sub-17, dos quatorze participantes, cinco eram da capital. Operário, Novo, Náutico, Grêmio Santo Antonio e Conquista e três avançaram para o mata-mata. Santo Antonio, Conquista e Náutico.

Nas quartas de final, todos seriam eliminados não fosse o erro do Coxim que escalou jogador suspenso para o jogo de volta com o Conquista. O Conquista chegou a semifinal mas caiu para o Cena.

Na decisão pelo segundo ano seguido, Seduc x Cena decidiram a competição e o time de Anastácio ficou com o pentacampeonato da categoria.

Na última competição de 2018, o Estadual Sub-15 não contou com nenhum clube da capital. Urso, Sete de Setembro, Ceart e Águia Negra disputaram a competição em Rio Brilhante e o Urso ficou com o caneco.