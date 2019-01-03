Atlético Mineiro vence Aquidauanense na estreia da Copa São Paulo de Futebol

Esportes
Igor Reis e Pedro Luca marcaram os gols da vitória
Com gols de Igor Reis aos 18 do primeiro tempo, e de Pedro Luca aos 23 do segundo tempo, o Atlético Mineiro venceu o Aquidauanense na rodada de estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta quinta-feira, no estádio Distrital do Inamar.
O azulão da princesa está no grupo 29 com sede em Diadema e tem, além do Atlético-MG, Água Santa-SP e Jabobina-BA. As equipes se reencontraram após cinco anos. Em 2014, o galo eliminou o azulão na 2ª fase batendo também por 2 a 0 em Bauru.
O Sete de Setembro, outro representante de Mato Grosso do Sul, entra em campo na sexta-feira. O time do técnico Valdir Fortini pega o Audax no estádio José Liberatti em Osasco. O grupo 23 ainda tem Fluminense-RJ e Parnahyba-PI.
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LUTO
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