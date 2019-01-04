Bonito Cross a duas semanas para o fim do período de inscrições

Esportes
Lançado em dezembro de 2018, o Bonito Cross será disputado na zona rural do município considerado polo do ecoturismo em Mato Grosso do Sul
Restam apenas duas semanas para garantir participação no Bonito Cross, prova que vai abrir o calendário sul-mato-grossense de competições off-road em 2019. Termina no dia 20 deste mês o período de inscrições no evento que reunirá atletas de Trail Run (Corrida de Trilha), Cross MTB (competição de Mountain Bike) e Cross Duathlon (pedal e corrida) nos dias 16 e 17 de fevereiro, em Bonito, região sudoeste de Mato Grosso do Sul, distante 297 km de Campo Grande.
As três modalidades do Bonito Cross, todas abertas ao público masculino e feminino, vão reunir competidores com idade entre 18 a 29 anos, 30 a 39, 40 a 49 e acima de 60 anos no Trail Run; 16 a 29 anos, 30 a 39, 40 a 49 e a partir de 50 anos no Duathlon e Mountain Bike. A inscrição pode ser feita no site oficial do evento – http://bonitocross.com.br/
Lançado em dezembro de 2018, o Bonito Cross será disputado na zona rural do município considerado polo do ecoturismo em Mato Grosso do Sul, e um dos principais destinos turísticos do Brasil, com largadas na Praia da Figueira, distante 18 km do centro da cidade.
Segundo os organizadores, o Bonito Cross será uma disputa de força e resistência em um cenário de paisagens naturais com grutas, cavernas, rios e cachoeiras, e para que o roteiro seja completo as trilhas já estão sendo cuidadosamente preparadas para surpreender, desafiar e provocar fortes emoções aos competidores. Os percursos serão de 12,2 Km (Trail Run), 5 km + 21,5 Km de Bike + 1,3 Km de corrida (Duathlon) e 61,7 km, 39 km e 31,8 Km (Cross Mountain Bike).
A disputa de Trail Run vai abrir o evento no sábado, dia 16, com largada às 7h30, e as provas de MTB e Duathlon serão disputadas no domingo, dia 17, com largadas às 7h30 e 7h45, respectivamente. Nos dois dias de provas a concentração dos atletas na Praia da Figueira começará às 7h da manhã com o fechamento da arena às 7h15 para os últimos preparativos de largadas.
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