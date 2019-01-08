Sete de Setembro perde do Fluminense e dá adeus à Copa São Paulo

Esportes
Juca contra e Samuel marcaram para o tricolor das laranjeiras que chegou aos 06 pontos
O Sete de Setembro voltou a campo na tarde desta segunda-feira(07) no estádio José Liberatti em Osasco pela 2ª rodada da Copa SP 2019.
O time douradense encarou o Fluminense e perdeu por 2 a 0. Juca contra e Samuel marcaram para o tricolor das laranjeiras que chegou aos 06 pontos.
No outro jogo do grupo, o Audax fez 3 a 0 no Parnahyba e tem a mesma pontuação do Flu. Sete e Parnahyba ainda não pontuaram e estão eliminadas.
As equipes se enfrentam na próxima quinta-feira(10) no encerramento da fase de grupos.
Esportes
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