Aquidauanense promove 5 da base e vê estreia difícil contra Operário “misterioso”

O Aquidauanense promoveu para o elenco profissional cinco jogadores da base campeões do Estadual Sul-Mato-Grossense Sub-19 do ano passado. São eles o goleiro Paulo Henrique, os zagueiros Carlos e Bruno, o atacante Henrique e o lateral Mateus.

Eles se juntam aos profissionais que foram campeões da Série B e que agora vão iniciar a briga na elite do Campeonato Estadual. O adversário da estreia é o Operário de Dourados, no próximo sábado, no Estádio Noroeste, em Aquidauana.

Apesar do confronto em casa, o técnico Mauro Marino projeta jogo complicado, principalmente por conhecer pouco sobre o atual elenco do adversário. “As informações não foram muito divulgadas e até agora sabemos que fizeram um amistoso contra um time amador de Fátima do Sul e venceram por 1 a 0”.

O elenco do Azulão treinou nesta quarta-feira e amanhã à tarde fará o último treino. Na sexta--feira, haverá atividade recreativa para os jogadores e em seguida eles se concentram para a partida.