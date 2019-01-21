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Partida entre Operário e Corumbaense termina com bala de borracha e prisão

Um homem, que estava com uma criança no colo, chegou a ser atingido na nuca por um dos disparos

Guilherme Henrique

Publicado em 21/01/2019 às 11:20

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Pelo menos um torcedor foi detido, na tarde deste domingo (20), após confusão no estádio Pedro Pedrossian, o Morenão, no fim da partida entre Operário e Corumbaense. Os torcedores deixavam as dependências do estádio, logo após o fim do jogo, quando teve início uma briga no local. Objetos foram atirados entre integrantes das torcidas rivais, houve xingamentos e foi preciso intervenção por parte de polícias do Choque que fizeram uso de bala de borracha para controlar a situação.

Um homem, que estava com uma criança no colo, chegou a ser atingido na nuca por um dos disparos. “Eu não estava envolvido na briga, estou com minha mãe e meu padrasto, e estávamos saindo”, revelou rapidamente o torcedor que não se identificou.

Segundo apurado pelo Campo Grande News, os torcedores do Operário foram os primeiros a deixar o estádio. A saída foi realizada uma por vez, justamente para evitar confusão. No entanto, torcedores operarianos teriam dado início as provocações, antes mesmo do portão da torcida corumbaense ser aberto. Após abertura, teve início o confronto entre torcedores, momento em que os policiais intervieram.
Imagens registradas na saída do estádio mostram como foi a confusão. Parte da estrutura de metal, que separava as duas torcidas mesmo do lado de fora do Morenão, chegou a ser derrubada.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar e o Choque e aguarda retorno. Não há confirmação de quantas pessoas foram presas e para onde o torcedor que aparece sendo detido foi encaminhado.

Já a FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul), confirmou a confusão após o encerramento do jogo. “A intervenção foi necessária, mas tudo foi resolvido rapidamente”, revelou o vice-presidente, Marco Antonio Tavares.

Apesar da briga, a partida entre Sete de Setembro e Águia Negra, marcada para às 19h de hoje, no mesmo estádio, está mantida. A reportagem não conseguiu contato com a direção dos times envolvidos.

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