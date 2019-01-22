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Esportes

Atletas do MS se destacam na abertura do Beach Tennis Pantaneiro

O torneio fez parte da etapa Nacional de beach tennis, que vale pontuação no Ranking estadual, nacional e internacional

Renan Nucci

Publicado em 22/01/2019 às 17:45

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Os atletas de Mato Grosso do Sul começaram bem a temporada 2019 de Beach Tennis, na 9ª Edição do Torneio Game Beach Tennis Pantaneiro. O torneio fez parte da etapa Nacional de beach tennis, que vale pontuação no Ranking estadual, nacional e internacional e a abertura foi na Capital do Estado neste fim de semana.

Na categoria A, a dupla local Valdir Help e Baroni Help se consagrou campeã, seguida da dupla Rogério Paz e Eliseo Thayler, vice-campeã e, em 3º Lugar, a dupla composta por Toni BT e Klauss Henry.

Já na categoria masculina +40, que contava com a presença da dupla convocada para a seleção brasileira de beach tennis, Toni BT (MS) e Kaluss Henry (MG), os jogos foram muito disputados, mas a dupla local Jailson Paz e Rogério Paz levaram o título da Etapa de Campo Grande.

A dupla da seleção brasileira sagrou-se vice-campeã e disputará no próximo final de semana a Etapa do Bahia Open de Beach Tennis, que acontecerá na cidade de Porto Seguro, Bahia.

O grande destaque do torneio, foi a volta dos atletas Gabriel Pineis e Duda Saratt, ganhando todos os jogos com larga vantagem, pontuando nos rankings e faturando a premiação em dinheiro. A dupla Fabio Pulga e Carlos Batalha foi a vice-campeã da categoria.

“Muito legal esse esporte, não conhecia, gostei muito e vou ver como faço para praticar também”, disse Augusto Rubens Barbosa, que assistia o torneio.

João Carlos, que participava da organização do evento, lembrou das dificuldades de patrocínio para esportes na Capital e agradeceu o apoio da Funesp e da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

 “Agradecemos o apoio do Governo do Estado e da Prefeitura e conclamamos os empresários a colocarem o nome de suas empresas nos eventos, o custo é baixo e o retorno é ótimo”, explicou.

As próximas etapas do Estadual em 2019 estão previstas para os dias 13, 14 e 15 de abril, 24, 25 e 26 de agosto, 11,12 e 13 de outubro e 06, 07 e 08 de dezembro. Estas datas, caso necessário, poderão sofrer alterações.

A organização do Torneio foi da Liga Beach Campo Grande-MS, sob a supervisão da Confederação Brasileira de Beach tennis – CBBT e da Internacional Federation Beach tennis – IFBT.

Demais resultados do Game Beach Tennis Pantaneiro:

Categoria Masculina Simples B

Campeão: Klauss Henry

Vice-Campeão: Toni BT

3º Lugar: Valdir Help

Categoria Feminina B

Dupla Campeã: Juliana Velasquez/Priscila Silva

Vice-Campeã : Bruna Victória/Alicia Nathalia

3º Lugar: Marilene Saffar/Veronika Gomide

Categoria Mista B

Dupla Campeã: Kaluss Henry/Bruna Victória

Vice-Campeã: Gerson Schoenherr/Alicia Nathalia

Categoria Masculina Simples C

Campeão: Jhontan Baldonado

Vice-Campeão: Luiz Mujica

Categoria Dupla Masculina C

Dupla Campeã: Carlos Novaes/Fabio Monteiro

Vice-Campeã: Marquinhos Banda Lilais/Edilson Silva.

3º Lugar: Luiz Mujica/Rui Antonio

Categoria Feminina C

Dupla Campeã: Sarah Gabriela/Rayanne Amaral

Vice-Campeã: Elaine Borges/Luzineide Alves

3º Lugar : Claudia Arruda/Sabrina Garcia

 Categoria Mista C

Dupla Campeã:  Luiz Mujica/Sabrina Garcia 

Vice-Campeã: Carlos Novaes/Claudia Arruda

3º Lugar : Fabio Monteiro/Sarah Gabriela

 

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