Atletas do MS se destacam na abertura do Beach Tennis Pantaneiro

Esportes
O torneio fez parte da etapa Nacional de beach tennis, que vale pontuação no Ranking estadual, nacional e internacional
Os atletas de Mato Grosso do Sul começaram bem a temporada 2019 de Beach Tennis, na 9ª Edição do Torneio Game Beach Tennis Pantaneiro. O torneio fez parte da etapa Nacional de beach tennis, que vale pontuação no Ranking estadual, nacional e internacional e a abertura foi na Capital do Estado neste fim de semana.
Na categoria A, a dupla local Valdir Help e Baroni Help se consagrou campeã, seguida da dupla Rogério Paz e Eliseo Thayler, vice-campeã e, em 3º Lugar, a dupla composta por Toni BT e Klauss Henry.
Já na categoria masculina +40, que contava com a presença da dupla convocada para a seleção brasileira de beach tennis, Toni BT (MS) e Kaluss Henry (MG), os jogos foram muito disputados, mas a dupla local Jailson Paz e Rogério Paz levaram o título da Etapa de Campo Grande.
A dupla da seleção brasileira sagrou-se vice-campeã e disputará no próximo final de semana a Etapa do Bahia Open de Beach Tennis, que acontecerá na cidade de Porto Seguro, Bahia.
O grande destaque do torneio, foi a volta dos atletas Gabriel Pineis e Duda Saratt, ganhando todos os jogos com larga vantagem, pontuando nos rankings e faturando a premiação em dinheiro. A dupla Fabio Pulga e Carlos Batalha foi a vice-campeã da categoria.
“Muito legal esse esporte, não conhecia, gostei muito e vou ver como faço para praticar também”, disse Augusto Rubens Barbosa, que assistia o torneio.
João Carlos, que participava da organização do evento, lembrou das dificuldades de patrocínio para esportes na Capital e agradeceu o apoio da Funesp e da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).
“Agradecemos o apoio do Governo do Estado e da Prefeitura e conclamamos os empresários a colocarem o nome de suas empresas nos eventos, o custo é baixo e o retorno é ótimo”, explicou.
As próximas etapas do Estadual em 2019 estão previstas para os dias 13, 14 e 15 de abril, 24, 25 e 26 de agosto, 11,12 e 13 de outubro e 06, 07 e 08 de dezembro. Estas datas, caso necessário, poderão sofrer alterações.
A organização do Torneio foi da Liga Beach Campo Grande-MS, sob a supervisão da Confederação Brasileira de Beach tennis – CBBT e da Internacional Federation Beach tennis – IFBT.
Demais resultados do Game Beach Tennis Pantaneiro:
Categoria Masculina Simples B
Campeão: Klauss Henry
Vice-Campeão: Toni BT
3º Lugar: Valdir Help
Categoria Feminina B
Dupla Campeã: Juliana Velasquez/Priscila Silva
Vice-Campeã : Bruna Victória/Alicia Nathalia
3º Lugar: Marilene Saffar/Veronika Gomide
Categoria Mista B
Dupla Campeã: Kaluss Henry/Bruna Victória
Vice-Campeã: Gerson Schoenherr/Alicia Nathalia
Categoria Masculina Simples C
Campeão: Jhontan Baldonado
Vice-Campeão: Luiz Mujica
Categoria Dupla Masculina C
Dupla Campeã: Carlos Novaes/Fabio Monteiro
Vice-Campeã: Marquinhos Banda Lilais/Edilson Silva.
3º Lugar: Luiz Mujica/Rui Antonio
Categoria Feminina C
Dupla Campeã: Sarah Gabriela/Rayanne Amaral
Vice-Campeã: Elaine Borges/Luzineide Alves
3º Lugar : Claudia Arruda/Sabrina Garcia
Categoria Mista C
Dupla Campeã: Luiz Mujica/Sabrina Garcia
Vice-Campeã: Carlos Novaes/Claudia Arruda
3º Lugar : Fabio Monteiro/Sarah Gabriela
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