Em casa, Aquidauanense fica no empate em 1 a 1 com o Urso

Estadual MS
Azulão perdeu pênalti que poderia ter mudado a história do jogo
Pela segunda rodada do Campeonato Estadual, Aquidauanense e Urso empataram em 1 a 1 na tarde desta quarta-feira, no Estádio Noroeste. Com o resultado, os times assumem a liderança momentânea da competição, pois os jogos desta noite podem alterar a tabela.
Apesar de estar com um jogador a mais desde os 11 minutos do primeiro tempo, o Aquidauanense viu os visitantes abrindo a placar com o atacante Felipe. Aguinaldo empatou na sequência, ainda no primeiro tempo. Na etapa complementar, Uélison Santana teve a chance de colocar o Azulão na frente, mas perdeu a cobrança de pênalti.
As duas equipes ficam com quatro pontos, mas o Azulão leva vantagem no número de gols marcados, quatro contra dois do adversário. No fim de semana, a equipe pega o Comercial, em Campo Grande.
Esportes
Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
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