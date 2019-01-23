Goleiro Diego espera jogo difícil logo mais contra o Urso, no Noroeste

Estadual MS
Partida tem início às 16 horas
Às 16 horas desta quarta-feira, o Aquidauanense entra em campo diante do Urso de Mundo Novo, no estádio Noroeste, em buscas de sua segunda vitória na competição. Segundo o goleiro Diego, a expectativa é de um jogo complicado, considerando as características do técnico adversário, que costuma formar times competitivos.
Mesmo assim, espera fazer um bom jogo e sair vitorioso. “A gente sabe que os times formados pelo [Pedro] Caçapa são sempre duros de serem batidos. Mas a gente sabe da qualidade da nossa equipe. Temos condições de fazer um bom jogo, mesmo com esse calor. O importante é conseguir somar pontos nesta fase”, afirmou.
Esportes
Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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