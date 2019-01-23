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Estadual MS

Na abertura da 2ª rodada, Serc vence Operário de Dourados no Morenão

Foi a 1ª vitória da Serc na competição que deixou o Operário ainda sem pontuar

Renan Nucci

Publicado em 23/01/2019 às 14:27

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Uma partida abriu na noite desta terça-feira(22), a 2ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense.

Jogando no Morenão, a Serc venceu o Operário-DD por 3 a 1. Billy marcou os três gols da Serc enquanto Agustinho descontou para o tigre.

Foi a 1ª vitória da Serc na competição que deixou o Operário ainda sem pontuar. Outras quatro partidas darão continuidade a 2ª rodada nesta quarta-feira(23).

No Noroeste às 16h em Aquidauana, o Aquidauanense recebe o Urso para o 1º confronto na história entre as equipes. Na estreia, ambos venceram e buscam manter o 100% de aproveitamento.

O jogo terá arbitragem de João Gilberto Fidias que será auxiliado por Alan Bitencourt Cano e Luiz Henrique Rezende. João Bosco Echeverria será o 4º árbitro.

Ás 20h10 serão dois jogos. No Laertão, o Costa Rica recebe o Sete de Setembro para o quinto confronto da história. São duas vitórias do Sete, uma do Costa Rica e um empate.

O Costa Rica perdeu na estreia para o União/ABC por 1 a 0 enquanto o Sete de Setembro foi goleado pelo Águia Negra por 4 a 0.

Apita Hudson Muchiutti Hernandez que será auxiliado por Leandro Ruberdo e Rodrigo Soares Pedro. Bruno Leite Messias será o 4º árbitro.

No Ninho da Águia o líder Águia Negra recebe o Operário para um duelo que não ocorre desde 2008. Em 16 jogos, são seis vitórias do galo, seis empates e quatro vitórias do Águia Negra.

O Águia venceu o Sete de Setembro na estreia por 4 a 0 enquanto o Operário fez 2 a 0 no Corumbaense.

Apita Paulo Henrique Volkkop que será auxiliado por Luiz Fernando Colete e Edson Campos de Mendonça. Wilson Bezerra será o 4º árbitro.

No Morenão mas às 20h30, o União/ABC encara o Comercial no dérbi da rodada. Em 18 jogos, são dez vitórias do Comercial, três do União e cinco empates. O União não vence o rival desde 1999.

As equipes venceram na estreia e buscam manter 100% de aproveitamento. O Comercial fez 2 a 0 na Serc e o União 1 a 0 no Costa Rica.

Apita a partida Marcos Mateus Pereira que será auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz e Diego dos Santos Ruberdo. Raphael Souza Cosmo será o 4º árbitro.

O jogo entre Corumbaense x Novo que fecha a rodada será dia 13 de fevereiro ainda sem local definido já que o Arthur Marinho está sem laudos.

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