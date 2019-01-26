De olho na liderança, Aquidauanense pega o Comercial amanhã na Capital

Estadual MS
A equipe vem de uma vitória na estreia por 3 a 2 sobre o Operário de Dourados e de um empate com o Urso de Mundo Novo em 1 a 1
Com novidades, o Aquidauanense pega o Comercial neste domingo pela terceira rodada do Campeonato Estadual de Mato Grosso do Sul. Se conquistar a vitória, o Azulão tem chances de assumir a liderança da competição, de acordo com combinação de resultados.
A equipe vem de uma vitória na estreia por 3 a 2 sobre o Operário de Dourados e de um empate com o Urso de Mundo Novo em 1 a 1 no meio de semana. O técnico Mauro Marino afirmou que deve fazer mudanças, mas não comentou sobre o assunto para não comprometer a estratégia.
“A expectativa é de fazermos um bom jogo e conquistar a vitória”, limitou a dizer o treinador que faz neste sábado pela manhã o último treino, antes de embarcar às 15 horas para a Capital. O comercial, por sua vez, vem de uma vitória de 2 a 0 sobre a Serc e empate de 1 a 1 com o União ABC
Esportes
Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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