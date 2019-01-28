Aquidauanense derrota o Comercial por 1 a 0 no Morenão

Campeonato Estadual
A vitória coloca o Aquidauanense na parte de cima da tabela, com 7 pontos
O Aquidauanense venceu o Comercial por 1 a 0 na tarde de ontem (27) no estádio Morenão, em Campo Grande.
O gol que garantiu a vitória saiu aos 33 minutos de jogo, porem foi marcado contra, pelo zagueiro André Bahia, expulso durante a partida, informou, informou o Campo Grande News.
Na saída para o intervalo o zagueiro se desentendeu com o companheiro de time, o meia Paulo Roberto. Na volta do vestiário, antes da bola rolar para o segundo tempo, o árbitro decidiu expulsar o zagueiro.
Como fica - A vitória coloca o Aquidauanense na parte de cima da tabela, com 7 pontos, enquanto o Comercial despenca para a 4ª colocação.
Na próxima rodada o Comercial recebe o Urso no estádio Morenão, enquanto o Aquidauanense visita a Serc em Chapadão do Sul.
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