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Esportes

Águia Negra goleia e dispara na liderança do Campeonato Estadual

Corumbaense vence a 1ª e coloca Operário no Z-4

Renan Nucci

Publicado em 31/01/2019 às 16:54

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Quatro partidas abriram nesta quarta-feira(30) a 4ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Foram 13 gols em quatro jogos.

Em Chapadão do Sul, Serc e Aquidauanense ficaram no 0 a 0, o primeiro da competição. A Serc vai a quatro pontos e o Aquidauanense a oito.

No Morenão, Renato Maceió fez o gol da vitória do Comercial sobre o Urso por 1 a 0. O colorado chega aos sete pontos e quebrou a invencibilidade do Urso que ficou com quatro.

No Arthur Marinho, o Corumbaense venceu a primeira na competição ao golear o Costa Rica por 4 a 1. Rafael(2x), Alessandro e Franklin marcaram para o carijó da avenida. Coruja descontou para o Corumbaense.

O Corumbaense chega aos 3 pontos, saiu do Z-4 pelo saldo de gols e colocou o Operário que tem um jogo a menos em relação ao rival. O Costa Rica estacionou nos seis pontos na 4ª colocação.

Já em Rio Brilhante, o líder Águia Negra massacrou o Operário-DD por 6 a 1. Salomão e Guilherme(2x), Jonatan e Kareca marcaram para o rubro-negro. Bala descontou para o tigre.

O Águia Negra lidera com 12 pontos, quatro a mais que o Aquidauanense e mantém 100% de aproveitamento. O tigre é lanterna ainda sem pontuar.

A rodada continua nesta quinta-feira com o dérbi Novo x União/ABC às 20h10 no Morenão. O Novo é 10º sem pontuar e fará apenas seu segundo jogo enquanto o União é sexto com quatro pontos e um jogo a menos.

Em quatro confrontos na história, são duas vitórias do União e dois empates. O jogo terá transmissão da TV FFMS.

Apita o jogo Ronan Machado Lima que será auxiliado por Marcos dos Santos Brito e Cléberson Pereira Marreco. Carlos Linhares será o 4º árbitro.

Confira a classificação após jogos desta quarta-feira:

1º Águia Negra – 12Pts

2º Aquidauanense – 08Pts

3º Comercial – 07Pts

4º Costa Rica – 06Pts

5º *União/ABC – 04Pts(1SG)

6º *Urso – 04Pts(0SG)

7º Serc – 04Pts(-1SG)

8º *Corumbaense – 03Pts(0SG)

9º **Operário – 03Pts(-1SG)

10º **Novo – 00Pts(-1SG)

11º **Sete Setembro – 00Pts(-5SG)

12º Operário-DD – 00Pts(-8SG)

*Um jogo a menos

**Dois jogos a menos

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