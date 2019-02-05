Jogos no Norusca reacendem paixão pelo futebol e geram renda na cidade

Comerciantes de Aquidauana comemoram as vendas durante jogos no Estádio Mario Pinto de Souza, o Norusca. As partidas do Campeonato Sul-mato-grossense de Futebol têm reacendido a paixão pelo esporte e gerado renda a comerciantes da cidade.

As atividades no estádio passaram a impactar positivamente a economia formal e informal em dias de jogos do Estadual. Picolezeiros, pipoqueiros, sorveteiros, vendedores de balas, água e refrigerante, hotéis e restaurantes faturam uma renda extra com os eventos. A constatação foi feita por uma equipe da prefeitura que visitou o local durante uma partida.

“Todo jogo estou aqui. Se eu não posso vir vender, meu esposo vem. Esse dinheiro ajuda e muito dentro de casa”, afirmou Lucila Garcia de Castro, vendedora ambulante de geladão durante os jogos no estádio. Dependendo do tamanho do público, a ambulante chega a vender uma caixa de isopor de geladão, algo em torno dos R$ 90.

Os pipoqueiros Rosilene da Silva, Assis da Silva e Antonio Augusto também vendem nos jogos e garantem que o movimento é bom e é possível ganhar um dinheiro com os jogos na cidade. No caso dos pipoqueiros, em média, eles conseguem vender por jogo cerca de R$ 250.

Quem vai ao estádio pode comprar água e refrigerante no bar interno, que também gera emprego e renda. “Trabalha eu e mais um funcionário. Mas, já cheguei a ter até sete pessoas atendendo a torcida aqui no bar”, contou Marcelo Pucinsky, proprietário do bar durantes os jogos.

O presidente do Aquidauanense, João Garcia, relata que o time também gera emprego e renda para a cidade. “Contratamos maqueiro, cerca de 10 seguranças por jogo, gandulas, delegado, compramos alimentos no comércio local, os jogadores consomem na cidade nas lanchonetes, compram nas lojas daqui e os times que vem de fora também deixam o dinheiro na cidade pagando hotel e restaurante”, detalhou o presidente do time.

As emissoras de rádio que transmitem os jogos também conseguem ganhar uma renda a cada partida, pois além da audiência, eles conquistam patrocinadores para anunciar durante a transmissão dos jogos, no famoso ‘merchandising’ futebolístico.

O Governo do Estado repassa à Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul recursos para pagar duas alimentações fora da cidade para cada time, hospedagem e arbitragem. Quando os jogos do Campeonato Estadual acontecem em Aquidauana, a rede hoteleira e os restaurantes locais que lucram com a vinda desses times.

A Prefeitura de Aquidauana por meio da comissão da Fema (Fundação de Esportes do Município) acompanha a realização do campeonato na cidade e apoia o Aquidauanense Futebol Clube.

Segundo análise da Administração Municipal, a participação ativa de Aquidauana no futebol profissional estadual traz além da publicidade estadual para cidade, o desenvolvimento econômico positivo, quando se faz a relação de custo benefício.

“Os investimentos nos esportes em geral são apontados, até mesmo pela mídia nacional, como um forte mecanismo de crescimento e desenvolvimento para a economia. Aqui temos o estádio no coração da cidade e uma população que torce e acredita no time da casa e, sobretudo, pessoas e empresas que trabalham e ganham sua renda com os jogos”, afirmou Plínio de Góes, diretor-presidente da FEMA.

O prefeito Odilon Ribeiro ressalta que, além dos moradoresa torcida da cidade, torcedores de fora ajudam na movimentação e geraçao de empregos diretos e indiretos.

“Não é só investimento público para movimentar o futebol na cidade, mas vemos que tem famílias que a cada jogo vendem seu produto ali, restaurantes, hotéis, pessoas que trabalham nos jogos e tiram sua renda extra, o dinheiro para casa. Isso é motivador, são oportunidades que quem quer trabalhar sabe aproveitar”, afirmou o prefeito.

PRÓXIMO JOGO - Quem ainda não foi ao Norusca sentir o calor da torcida e assistir aos jogos do Aquidauanense Futebol Clube, pode aproveitar que no próximo sábado (9), às 16 horas, tem jogão contra o Novo Operário (Campo Grande). Os ingressos são vendidos na portaria, custam R$ 20,00 e podem ser comprados na hora.