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Lutadores de MS disputam Grand Slam em busca de vaga na seleção brasileira

Trio de atletas do Estado embarca na sexta-feira para o Rio de Janeiro. Competição será no Parque Olímpico

Daniele Valentin

Publicado em 05/02/2019 às 18:17

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Três lutadores de Mato Grosso do Sul disputam nesta semana o Grand Slam de taekwondo no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. A competição servirá para formação da seleção brasileira nas categorias cadete, juvenil e adulto.

Luiz Felipe Aquino disputará uma vaga na categoria juvenil até 48 kg. Ele conseguiu a vaga com o título do Centro-Oeste Open e da Copa do Brasil do ano passado.

Suzanna Aquino disputará uma vaga pelo juvenil feminino até 59 kg. Ela foi campeão da competição do ano passado.

Já Maria Alice Lopes competirá pelo juvenil até 55 kg. A classificação veio através da Copa do Brasil do ano passado. A corumbaense Nathassia Amaral disputará na categoria adulto até 73 kg.

O trio embarca na sexta-feira (8) para a capital fluminense, pesam no dia seguinte e lutam no domingo.

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