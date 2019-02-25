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Ventiladores para posto de saúde e ampliação de pista de skate são solicitados na Câmara

Vereadora Lenilda pontuou a quantidade de jovens que frequentam a pista já existente e garante que a ampliação favorece a realização de eventos esportivos

Daniele Valentin

Publicado em 25/02/2019 às 19:00

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Durante a última sessão da Câmara Municipal de Aquidauana, a vereadora Lenilda Damasceno (PDT) solicitou ao prefeito Odilon Ribeiro e a secretária de Saúde, Ana Lúcia Alves Corrêa, a Tuca, a instalação de ventiladores na unidade ESF (Estratégia Saúde da Família), da Vila Trindade. Além disso, encaminhou ao governador Reinaldo Azambuja, pedido de estudo para ampliação ou até mesmo construção de mais uma pista de skate ao lado do Ginásio Poliesportivo.

Sobre a primeira demanda, a vereadora Lenilda Damasceno justificou com dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), que colocam Aquidauana está no ranking das dez cidades mais quentes do Brasil, registrando médias entre 35 e 37ºC, com sensação térmica por volta de 42ºC. “Vemos a necessidade de buscar meios que possam abrandar tal situação, a fim de proporcionar melhores condições de trabalho aos nossos servidores”.

Atualmente, o ESF Vila Trindade possui apenas um ventilador, para amenizar o calor de quem permanece na recepção aguardando o atendimento médico, inclusive com crianças e idosos.

Sobre a demanda de esporte, a parlamentar também enviou cópias da solicitação ao diretor presidente da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), Marcelo Ferreira Miranda, ao prefeito de Aquidauana Odilon Ribeiro, ao diretor da Fema (Fundação de Esportes do Município de Aquidauana), Plínio de Góes, e ao secretário de Planejamento Ronaldo Ângelo.

A vereadora pontuou que a construção de uma nova pista ou ampliação da antiga favorece a realização de eventos esportivos e que esporte melhora o desenvolvimento da nação e dos cidadãos, fazendo com que exercitem não somente o corpo, mas também a mente.

Lenilda também justificou a grande quantidade de jovens que se interessam pela prática do skate na cidade, uma vez que em média 50 já estão freqüentando a pista existente ao lado do Ginásio Poliesportivo.

 

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