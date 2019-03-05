Estadual de Canoagem começa neste mês e Aquidauana recebe uma das etapas

A primeira etapa do estadual de Canoagem começa neste mês e conforme o presidente da federação, Rafael Girotto, os eventos acontecerão dentro e fora do Estado em 2019. O evento será realizado na cidade de Bonito, que volta a receber as competições nesta temporada.

Mais de 12 competições serão realizadas durante todo o ano. As atividades começaram em fevereiro com o 1º curso de arbitragem de nível 1, para canoagem.

O circuito sul-mato-grossense de canoagem também passará pela cidade de Bodoquena, Aquidauana, Nioaque, Campo Grande, Corumbá e entre o Moro do Paxixi e o Distrito de Camisão, rota de aventura e esportes radicais.

Uma das novidades do calendário é a inclusão do município de Bodoquena na rota do Campeonato, de acordo o presidente da federação, é a primeira vez que o município sediará uma Etapa do Estadual.

“Nós da federação pensamos e organizamos o cronograma e incluímos o município de Bodoquena, que possui um potencial turístico e esportivo incrível também, tivemos uma resposta muito positiva das cidades, que firmaram a parceira para realização do evento”, destacou Girotto.

Os atletas sul-mato-grossenses também se preparam para as competições fora do Estado, como a Copa Brasil de Paracanoagem, em São Paulo (SP), porta de entrada para as Olimpíadas no ano que vem. E no segundo semestre, o Campeonato Brasileiro em Brasília (GO), que classificará os melhores atletas do Brasil para o Mundial de Canoagem.

Segundo a Federação, Mato Grosso do Sul pode ter representantes nas Olimpíadas, um dos nomes da paracanoagem o “Cowboy”, é um forte candidato, e se prepara para o Mundial e as Olímpiadas de Tóquio, em 2020.